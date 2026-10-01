Geekplus rozszerzył współpracę z LPP Logistics w zakresie automatyzacji magazynów. W dwóch obiektach w Polsce działa ponad 1600 autonomicznych robotów, które obsługują szeroki asortyment produktów modowych.

System zapewnia 1,4 mln automatycznie obsługiwanych miejsc wysokiego składowania. Według Geekplus pomiary potwierdziły wzrost efektywności rzędu 99 proc.

Podsumowanie

Ponad 1600 robotów Geekplus pracuje w dwóch obiektach LPP Logistics.

System zapewnia 1,4 mln automatycznie obsługiwanych miejsc wysokiego składowania.

Rozwiązanie umożliwia składowanie towarów na wysokości około 12 metrów.

System zarządzania robotami Geekplus umożliwia zarządzanie flotami obejmującymi ponad 1000 jednostek w jednym obiekcie.

Automatyzacja dla obsługi zróżnicowanego asortymentu

Roboty poruszają się między regałami i stanowiskami roboczymi, obsługując setki tysięcy miejsc składowania oraz pojemników magazynowych. System ma ograniczać powtarzalne czynności ręczne i liczbę kilometrów pokonywanych przez pracowników pieszo, aby personel mógł nadzorować procesy i zajmować się nietypowymi sytuacjami.

Geekplus wskazuje na doświadczenie we wdrażaniu w Europie dużych flot robotów RoboShuttle i robotów serii P. System operacyjny Geekplus umożliwia LPP Logistics stałe monitorowanie i kontrolowanie przepływu towarów.

Możliwość rozbudowy floty

Systemy Geekplus zaprojektowano tak, aby LPP Logistics mogło zwiększać liczbę robotów, stanowisk roboczych i przepustowość wraz z sezonowymi szczytami popytu, zmianami potrzeb składowania oraz wzrostem liczby indeksów SKU. Geekplus wspierał etapowe wdrożenie w obu lokalizacjach, którego celem było zachowanie ciągłości operacyjnej i ograniczenie zakłóceń.

„Wybierając Geekplus, kierowaliśmy się możliwością uzyskania wymiernych korzyści w naszym modelu realizacji zamówień – zarówno poprzez usprawnienie bieżącej działalności, jak i zwiększenie pewności, że będziemy w stanie odpowiednio skalować nasze operacje” – powiedział Sebastian Sołtys, prezes LPP Logistics.