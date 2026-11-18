InPost zautomatyzował magazyn fulfillment w Woli Bykowskiej, w którym towary sklepów internetowych są przechowywane, pakowane i wysyłane do klientów. W obiekcie pracuje 118 robotów, a system obsługuje do 1600 zamówień na godzinę.

Roboty dostarczają pojemniki z produktami do stanowisk odbioru, a maszyna formuje karton dopasowany do wymiarów zamówienia. Najniższe opakowanie mieści się w skrytce A urządzenia Paczkomat®.

Podsumowanie

W magazynie w Woli Bykowskiej działa 118 robotów.

Obiekt obsługuje do 1600 zamówień na godzinę.

Na powierzchni ponad 1400 m² składowanych jest 41 tysięcy pojemników.

System jest zintegrowany z systemami ERP/WMS.

Roboty dowożą produkty do stanowisk

Towar jest przechowywany w pojemnikach ułożonych jeden na drugim. Na powierzchni ponad 1400 m² mieści się 41 tysięcy pojemników, z których każdy ma pojemność 75 litrów i udźwig do 30 kg.

Po wpłynięciu zamówienia robot poruszający się po górze siatki pobiera odpowiedni pojemnik i dostarcza go do stanowiska odbioru. Stanowiska pracują równolegle, a zapakowanie jednej sztuki produktu do kartonu zajmuje blisko 10 sekund.

Karton dobierany do zamówienia

Maszyna mierzy wielkość i liczy wagę każdego produktu w zamówieniu, a następnie formuje opakowanie dopasowane do jego wysokości. Proces odbywa się bez docinania kartonu i bez powstawania ścinków kartonowych.

InPost zintegrował centrum z systemami zamówień i magazynowymi ERP/WMS. Firma deklaruje, że rozwiązanie pozwala śledzić stan towaru oraz etap realizacji każdego zamówienia.