Reklama online znowu na plusie

Trzeci kwartał 2020 roku przyniósł spodziewane odbicie dynamiki rozwojowej reklamy online. Wartość komunikacji cyfrowej wzrosła w tym czasie o ponad 4% w porównaniu do porównywalnego okresu roku 2019. Choć całkowita wartość rynku w pierwszych dziewięciu miesiącach 2020 roku znalazła się jeszcze na nieznacznym minusie (-0,4%), w poszczególnych miesiącach widoczny jest wyraźny trend wzrostowy i czwarty kwartał mógł ostatecznie zaowocować wynikiem dodatnim.

Rok 2020 rozpoczął się dobrymi wynikami. Reklama online notowała w pierwszych miesiącach dynamikę na poziomie 9–12%. Marzec wstrząsnął jednak tempem rozwojowym, a indeks spadł do niespotykanego dotychczas poziomu -15%. Od marca do czerwca rynek skurczył się o ponad 130 mln zł, jednak były to miesiące, w których mozolnie odbudowywano kondycję komunikacji cyfrowej. Sierpień przyniósł wreszcie przełomowy indeks +2%, zaś czerwiec zakończył się na poziomie +6%. Trzeci kwartał był więc pierwszym trymestrem na całkowitym plusie, co więcej – charakteryzował się stopniowo rosnącym tempem. Wszystkie te mechanizmy przełożyły się na skurczenie się rynku w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku zaledwie o 14 mln zł, a obserwowany trend pozwala na dość optymistyczne, choć wciąż ostrożne, prognozy zakończenia całego roku na plusie. Dla przypomnienia – co warte odnotowania – wystarczyłoby, aby w minionym roku wartość rynku reklamowego online wzrosła o 1%, by przekroczyć rekordową granicę 5 mld zł.

Ogólny obraz rynku nie uległ drastycznej zmianie – dominuje nadal reklama graficzna (obejmująca formaty statyczne oraz wideo) z udziałem na poziomie 43%. Marketing w wyszukiwarkach, który zanotował dość wysoki indeks wzrostu, istotnie nadrobił w stosunku do lidera pozyskując prawie 4 p.p. udziałów w całym torcie reklamowym i osiągając dzięki temu 36%. Największą dynamikę ponownie zanotowała reklama sprzedawana w urządzeniach mobilnych (+13%) oraz w modelu programmatic (+15%). Formaty te są obecnie kluczowymi motorami rozwojowymi reklamy online.

Analizując wyniki badania warto zwrócić także uwagę na kategorię „reklama natywna oraz content marketing”, dotychczas nie prezentowaną w badaniu AdEx. Jej wartość na tyle urosła, że przegoniła pod względem udziału e-mail marketing. W ostatnim podsumowaniu badania została więc wyodrębniona jako oddzielna kategoria w drzewku formatów. Jej dynamika po trzech kwartałach 2020 roku osiągnęła najwyższy wynik spośród wszystkich badanych formatów (+66%). Jest to nominalnie wciąż dość mały segment rynku, jednak przy tempie rozwojowym konsekwentnie sięgającym kilkudziesięciu procent, jego wartość wkrótce będzie liczona w setkach milionów.

Biorąc pod uwagę podział branżowy – ranking reklamodawców nie uległ żadnym istotnym zmianom. Największą dynamikę odnotowały segmenty „komputery i AV” oraz „chemia gospodarcza” – obydwa w okolicach 100%