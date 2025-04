Retail Media Network: 130 sklepów dołączyło do sieci

Retail Media Network (RMN) to sieć reklamowa, która staje się coraz bardziej popularna w świecie e-commerce. Umożliwia sklepom internetowym generowanie dodatkowych przychodów, a producentom i markom oferuje nowoczesne formy promocji, które mogą zwiększyć sprzedaż. Do tej pory do programu dołączyło 130 sklepów, a wiele kolejnych czeka na integrację. Sklepy, które zdecydują się na przystąpienie do RMN do końca maja 2025 roku, mogą liczyć na preferencyjne warunki współpracy.

Podsumowanie:

• Retail Media Network to nowy kanał przychodowy dla sklepów internetowych.

• Program oferuje nowoczesne formy promocji dla producentów i marek.

• Do RMN dołączyło już 130 sklepów, a wiele kolejnych czeka na integrację.

• Sklepy, które dołączą do końca maja, zyskają preferencyjne warunki współpracy.

Wzrost wartości rynku retail media

Zgodnie z prognozami WARC, wartość rynku retail media w 2024 roku ma wynieść 153,3 miliarda dolarów. W Europie, według OC&C, rynek ten osiągnie 30 miliardów euro do 2028 roku, co oznacza ponad dwukrotny wzrost w ciągu najbliższych czterech lat. W Stanach Zjednoczonych rynek retail media, który obecnie wynosi 51 miliardów dolarów, ma wzrosnąć o 85% w ciągu czterech lat, co sprawi, że stanie się większy od rynku reklamy telewizyjnej. Reklamodawcy są zainteresowani inwestowaniem w retail media, ponieważ oferują one unikalne możliwości dotarcia do konsumentów w momencie podejmowania decyzji zakupowych. Dzięki obecności w przestrzeniach e-commerce, kampanie reklamowe mogą znacząco zwiększyć konwersję.

Korzyści dla sklepów internetowych

Dla sklepów internetowych, RMN stanowi program partnerski, który zapewnia stałe źródło przychodów, nie kolidując z innymi działaniami. Dołączając do sieci, sklepy mogą liczyć na wsparcie Biura Reklamy Ringier Axel Springer Polska w pozyskiwaniu dodatkowych budżetów reklamowych. Kampanie reklamowe będą emitowane w formatach retail media, które są zaimplementowane na stronach sklepów. RMN oferuje również bezpłatny, wartościowy ruch, który zwiększa zaangażowanie i konwersję. Obecnie najlepsze sklepy mają możliwość przystąpienia do Retail Media Network, a nabór jest już otwarty.

Proces przystąpienia do Retail Media Network

Proces przystąpienia do RMN został uproszczony, co ułatwia sklepom internetowym integrację. Podstawowe wdrożenie nie wymaga angażowania zespołów technologicznych sklepów. Obecność w sieci jest całkowicie bezpłatna, a wystarczy poświęcić kilkanaście minut na podstawową integrację. Zespół Ringier Axel Springer Polska zajmuje się customizacją oraz dopasowaniem do ekosystemu, współpracując z partnerem. Retail Media Network opiera się na sprawdzonej technologii, która wspiera efektywną monetyzację powierzchni reklamowych w e-commerce. Sklepy zainteresowane dołączeniem do RMN mogą skorzystać z formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie: https://retailmedianetwork.pl.