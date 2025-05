Salestube dostarcza Lilou narzędzia do efektywnego marketingu

Czy chcesz być na bieżąco z informacjami i trendami, raportami i wynikami badań, zapowiedziami wydarzeń branżowych oraz praktycznymi poradami wspierającymi Twój rozwój? Zapisz się do newslettera i śledź nas w mediach społecznościowych!

Polska marka Lilou, znana z personalizowanej biżuterii, nawiązała współpracę z Salestube, spółką Group One, która jest największym dystrybutorem technologii Google w regionie CEE. Salestube to jedna z trzech firm na świecie, która posiada pełną certyfikację Google Marketing Platform (GMP). W ramach tej współpracy, Salestube dostarczy Lilou licencję GMP, przeprowadzi wdrożenie narzędzia Display & Video 360 oraz zapewni bieżące wsparcie merytoryczne i techniczne w jego użytkowaniu. Celem jest rozwój portfolio narzędzi GMP dla marki Lilou.

Podsumowanie

• Lilou nawiązało współpracę z Salestube, aby wzmocnić swoje działania marketingowe.

• Salestube dostarczy licencję GMP oraz wsparcie techniczne.

• Wdrożenie narzędzia Display & Video 360 umożliwi Lilou cyfrową transformację.

• Salestube wspiera markę w budowaniu kompetencji in-house w zakresie marketingu.

Wzrost obecności online

Marka Lilou, założona przez Magdalenę Mousson-Lestang, od lat wyróżnia się kreatywnością oraz dążeniem do realizacji marzeń swoich klientów. W ostatnich latach firma intensywnie rozwija swoją obecność w internecie. Dzięki profesjonalnemu wdrożeniu platformy GMP przez Salestube, Lilou rozpoczęło swoją pierwszą kampanię programmatic w 2024 roku. Wprowadzenie narzędzia Display & Video 360 stanowi istotny krok w kierunku dalszej cyfrowej transformacji działań marketingowych marki.

Display & Video 360 to zaawansowane narzędzie, które obejmuje pięć zintegrowanych modułów. Moduły te współdziałają ze sobą, co usprawnia zarządzanie kampanią. Dzięki temu narzędziu, Lilou ma możliwość projektowania kreacji, porządkowania danych o odbiorcach, zakupu zasobów reklamowych oraz analizy i optymalizacji kampanii w jednym, zintegrowanym systemie. Takie podejście ułatwia marce prowadzenie kompleksowych kampanii online, co jest niezwykle istotne w kontekście rosnącej konkurencji na rynku.

Wsparcie techniczne i merytoryczne

Salestube, jako reseller technologiczny, dostarcza Lilou licencję GMP oraz kompleksowe wsparcie techniczne i merytoryczne. Celem współpracy jest wspieranie zespołu marketingowego Lilou w budowaniu kompetencji in-house, które pozwolą marce samodzielnie zarządzać kampaniami marketingowymi. Dzięki temu, Lilou będzie mogło w pełni wykorzystać możliwości, jakie oferuje Google Marketing Platform. Salestube, jako doświadczony partner w obszarze MarTech i e-commerce, obsługuje ponad 250 klientów na 35 rynkach, co czyni go solidnym wsparciem dla Lilou na każdym etapie wdrożenia.