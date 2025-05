Shoper wprowadza płatności bezgotówkowe z Polskimi ePłatnościami

Platforma e-commerce Shoper ogłosiła nawiązanie współpracy z Polskimi ePłatnościami (PeP), co ma na celu wsparcie sprzedawców korzystających z platformy w zakresie nowoczesnych płatności bezgotówkowych. Partnerstwo to umożliwi sprzedawcom Shoper dostęp do zaawansowanych terminali płatniczych, które zapewnią sprawną i bezpieczną obsługę transakcji zarówno w mobilnych punktach sprzedaży, jak i w stacjonarnych sklepach. To rozwiązanie jest szczególnie korzystne dla firm, które pragną zwiększyć swoją obecność na rynku oraz dotrzeć do nowych klientów, oferując jednocześnie jednolite zarządzanie finansami niezależnie od kanału sprzedaży.

Podsumowanie

• Shoper nawiązał współpracę z Polskimi ePłatnościami.

• Sprzedawcy zyskają dostęp do nowoczesnych terminali płatniczych.

• Współpraca ma na celu wsparcie sprzedaży stacjonarnej i mobilnej.

• Rozwiązanie to odpowiada na rosnące potrzeby rynku.

Nowe możliwości dla sprzedawców

Współpraca między Shoper a Polskimi ePłatnościami jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie sprzedawców na elastyczne rozwiązania płatnicze. Jak zauważa Łukasz Piechowiak, Director of Financial & Logistics Services w Shoperze, „w Shoperze nieustannie dostosowujemy naszą ofertę do ewoluujących potrzeb rynku, w tym rosnącej popularności modelu omnichannel”. Dzięki tej współpracy sprzedawcy będą mogli efektywnie prowadzić sprzedaż podczas targów, wydarzeń oraz oferować opcję odbioru osobistego, co znacząco poszerzy ich możliwości dotarcia do klientów.

Wzrost znaczenia płatności bezgotówkowych

W dzisiejszych czasach płatności bezgotówkowe stają się coraz bardziej popularne, a ich znaczenie w handlu stacjonarnym rośnie. Polskie ePłatności, jako doświadczony gracz na rynku, dostarczają kompleksowe rozwiązania, które wspierają sprzedawców w dostosowywaniu się do zmieniających się oczekiwań klientów. Janusz Mirowski, dyrektor marketingu w Polskich ePłatnościach, podkreśla, że „nawiązanie współpracy z Shoperem to dla nas istotny krok w kierunku dalszego rozwoju oraz dostarczania naszym klientom kompleksowych rozwiązań zarówno online, jak i offline”.

Korzyści z modelu omnichannel

Model omnichannel, który łączy różne kanały sprzedaży, staje się kluczowym elementem strategii wielu przedsiębiorstw. Dzięki współpracy z Polskimi ePłatnościami, sprzedawcy Shoper będą mogli lepiej zarządzać swoimi finansami i płatnościami, co przyczyni się do zwiększenia efektywności ich działań. Wprowadzenie nowoczesnych terminali płatniczych pozwoli na szybszą obsługę klientów oraz zwiększy komfort zakupów, co jest niezwykle istotne w dzisiejszym konkurencyjnym środowisku rynkowym.