PayPo i Sinsay rozwijają współpracę, uruchamiając dedykowaną usługę Sinsay PayPo w aplikacji mobilnej marki. Nowe rozwiązanie pozwala klientom zapłacić za zakupy nawet 30 dni później bez dodatkowych kosztów lub rozłożyć płatność na raty, wszystko bez wychodzenia z aplikacji. Usługa jest dostępna wyłącznie w aplikacji Sinsay, gdzie użytkownicy mogą sprawdzać i zarządzać limitem oraz spłacać zobowiązania.

Podsumowanie

• Nowa usługa Sinsay PayPo dostępna wyłącznie w aplikacji Sinsay.

• Klienci płacą za zakupy nawet 30 dni później bez dodatkowych kosztów lub rozkładają płatność na raty.

• Dodatkowy limit zakupowy w wysokości 500 zł do wykorzystania w Sinsay.

• 52% użytkowników rezygnuje z zakupu, gdy sklep nie oferuje płatności odroczonych (raport PayPo).

Sinsay PayPo – szczegóły usługi

Usługa Sinsay PayPo została uruchomiona w ramach rozwijanej współpracy między PayPo a Sinsay i jest dostępna wyłącznie w aplikacji mobilnej Sinsay. Klienci aplikacji Sinsay mogą skorzystać z opcji płatności odroczonych, co oznacza możliwość zapłaty za zakupy nawet 30 dni później bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Alternatywnie, płatność można rozłożyć na raty, co odbywa się w całości bez konieczności wychodzenia z aplikacji. Użytkownicy mają możliwość sprawdzenia aktualnego limitu zakupowego, zarządzania nim oraz spłaty wszelkich zobowiązań bezpośrednio w aplikacji Sinsay.

W ramach tej usługi klienci otrzymują dodatkowy limit zakupowy w wysokości 500 zł, który jest przeznaczony do wykorzystania wyłącznie w Sinsay. Według raportu PayPo, aż 52% użytkowników rezygnuje z zakupu w sytuacji, gdy sklep nie oferuje płatności odroczonych, co podkreśla znaczenie wdrożenia takiej opcji w aplikacji mobilnej. Projekt Sinsay PayPo otwiera nowy kierunek rozwoju dla PayPo, skupiając się na integracji dedykowanych rozwiązań płatniczych w aplikacjach e-commerce.