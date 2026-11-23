Właściciel pizzerii, piekarni czy cukierni zwykle nie ma profilu na LinkedInie i nie czyta maili od dostawców, ale wiadomości na Instagramie otwiera kilka razy dziennie, bo tam goście pytają o menu i zamówienia. Dla firm, które sprzedają lokalom gastronomicznym, to najkrótsza droga do osoby, która podejmuje decyzję. Rozpisuję krok po kroku rozmowę z pizzerią, od pierwszego cold DM-a do umówionego spotkania sprzedażowego, i zasady, które za nią stoją. Autorem materiału jest Jakub Kowalski, DM Hero.

Są oferty, których nikt nie kupuje jednym kliknięciem: system zamówień dla restauracji, stałe dostawy do kawiarni, produkty dla kuchni, wdrożenie sklepu internetowego. Tu sprzedaż zaczyna się od spotkania, a zamówienie przychodzi po nim. Z Instagrama korzysta w Polsce 13,27 mln osób, a w małych i średnich lokalach profil bardzo często prowadzi sam właściciel. Nie ma sekretariatu ani wspólnej skrzynki info@, która filtruje oferty. Jest rozmowa, w której trzeba wiedzieć, co napisać na każdym etapie.

Rozmowa krok po kroku: system zamówień i pizzeria

Twoja firma. Prowadzisz ją ze wspólnikiem i masz jeden produkt: system, dzięki któremu lokal przyjmuje zamówienia na wynos i z dowozem bezpośrednio, przez własny link. Działu handlowego nie macie, więc do lokali piszecie sami, z profilu z waszymi twarzami.

Lokal. Pizzeria w średnim mieście. W bio linki do aplikacji dostawczych, od każdego zamówienia z nich odchodzi prowizja. Przy kasie stoi już system, na którym kuchnia widzi zamówienia. Profil prowadzi właściciel i odpisuje gościom między serwisami.

Cel rozmowy. Jeden krok: 20 minut online, na których pokażesz system na menu tej pizzerii.

Dzień 1, pierwsza wiadomość. „Hej! Pomagamy lokalom, np. [Pizzeria Na Rogu] i [Bistro pod Lipą], przyjmować więcej zamówień bezpośrednio zamiast przez aplikacje dostawcze. Chętnie pokażę, jak mogłoby to wyglądać u Was. Bylibyście otwarci na krótkie spotkanie online?”

Kilka krótkich zdań i jedno pytanie, na które wystarczy odpowiedzieć „tak”. Nazwy lokali z tego samego miasta odpowiadają na pytanie „kim jesteś?”, zanim ktoś je zada. W nawiasy wpisz dwa lokale z miasta odbiorcy, z którymi naprawdę współpracujesz. Nie ma linku, listy funkcji ani terminu: pierwsza wiadomość ma przede wszystkim dostać odpowiedź.

Po 3 dniach, follow-up. Odpowiedzi nie ma, więc piszesz: „Cześć, nie jestem pewny, czy udało Wam się odczytać moją poprzednią wiadomość, a propozycja jest warta uwagi 🙂 Mogę odezwać się mailowo albo telefonicznie, dajcie znać, jak Wam wygodniej!”

Follow-up nie powtarza oferty, tylko ułatwia odpowiedź: właściciel wybiera, jak woli rozmawiać dalej. Samo „podbijam” przypomina jedynie, że ktoś nie odpisał.

Lokal odpowiada. „Pisz tutaj, tak najszybciej. Większość zamówień i tak idzie u nas przez aplikacje. Prowizja boli, ale stamtąd mamy ruch.”

To moment, w którym łatwo wszystko zepsuć: wkleić cennik, funkcje i link do strony.

Dopytujesz o problem. „Jasne, nowych gości przyprowadza aplikacja. A stali, którzy znają Wasze menu, też zamawiają tylko tam? Jaka część zamówień jest od ludzi, którzy byli u Was już nieraz?”

Nie spierasz się o aplikację, tylko przesuwasz rozmowę na stałych gości, od których prowizja boli najbardziej. Pytasz o liczbę, której właściciel nie zna, więc zaczyna ją szacować sam.

Lokal. „Pewnie spora część. Nie liczyłem dokładnie.”

Oddajesz jego słowa i pytasz o decyzję. „Czyli spora część zamówień przychodzi od gości, którzy i tak by do Was wrócili, a prowizja leci od każdego z nich. O takich rzeczach decydujesz sam, czy razem ze wspólnikiem?”

Właściciel słyszy swój problem własnymi słowami, a nie w opisie produktu. Pytanie o decyzję pada wcześnie, żeby nie umawiać spotkania z osobą, która i tak musi to z kimś uzgodnić.

Lokal, z obiekcją. „Sam. Ale mamy już system przy kasie i nie chcę kolejnego tabletu.”

Odpowiadasz na obiekcję i proponujesz jeden krok. „Rozumiem, drugi tablet to bałagan na kuchni, dlatego my integrujemy się z obecnym systemem, aby nie dokładać Wam urządzeń. Zamówienia z Waszego linku wpadają na ekran, z którego już korzystacie, a link wrzucacie do bio i na Waszą stronę, żeby stali goście zamawiali bezpośrednio. Najlepiej pokazać to na Waszym menu na krótkim spotkaniu online (ok. 20 min). Pasuje Wam wtorek o 10:00 albo środa o 15:00?”

Pierwsze zdanie uznaje obawę i od razu ją zdejmuje, drugie mówi, co lokal z tego ma, ostatnie daje dwa terminy do wyboru.

Lokal. „Środa, ale po 15 zaczyna się ruch. Może 14?”

Potwierdzasz. „Jasne, środa 14:00 pasuje, poproszę jeszcze o adres e-mail i podeślę link do spotkania.”

Lokal. „[email protected]”

Odpisujesz. „Super, dziękuję, do zobaczenia w środę o 14:00!”

Gdyby lokal nie odpisał po pierwszym follow-upie, sekwencja ma jeszcze dwa kroki, kilka dni od siebie. Drugi follow-up niesie dowód z okolicy: „[Kawiarnia przy Rynku] zaczęła od linku w bio i na swojej stronie. Pokazać, jak to ustawili?”. Wpisz tu lokal, który naprawdę tak pracuje. Ostatnia wiadomość streszcza ofertę: „Ostatnia wiadomość ode mnie. W skrócie: własny link do zamówień w bio i na Waszej stronie, zamówienia na ekranie, którego już używacie. Pokazać to w 20 minut na Waszym menu? Jeśli to nie temat na teraz, nie ma sprawy.” Po tej wiadomości albo po pierwszym „nie” sekwencja się kończy.

Ten sam układ pasuje do producenta, hurtowni, palarni kawy czy sklepu internetowego, który sprzedaje lokalom. Zmienia się obietnica w pierwszej wiadomości i problem, o który dopytujesz po odpowiedzi: ceny dostaw, terminy, jakość, a nie prowizje.

Kiedy wysłać pierwszą wiadomość handlową

Najczęstszy błąd to oferta w pierwszym zdaniu, wysłana do profilu, o którym nic nie wiesz. Zanim napiszesz, sprawdź, czy lokal w ogóle pasuje do oferty: w bio są linki do aplikacji dostawczych, widać dowóz i aktualne menu. Resztę sprawdza sama pierwsza wiadomość. „Bylibyście otwarci na krótkie spotkanie online?” to jeszcze nie sprzedaż, tylko pytanie, czy temat w ogóle jest dla nich. Szczegóły i termin pojawiają się dopiero wtedy, gdy rozmówca sam nazwie problem, tak jak pizzeria, która przyznała, że prowizja boli.

Termin wysyłki zależy od tego, do kogo piszesz. Do gastronomii najlepiej w dni robocze, od poniedziałku do czwartku: w piątek i w weekend lokal ma największy ruch i wiadomość ginie. Do małych firm też w dni robocze. Freelancerzy i przedsiębiorcy działający w pojedynkę odpisują o każdej porze, więc tam dzień ma mniejsze znaczenie.

Pięć zasad, na których stoi ta rozmowa

1. Nazwij punkt końcowy, zanim napiszesz

Przy usługach, oprogramowaniu i stałych dostawach pierwszym wynikiem jest umówione spotkanie sprzedażowe. Kto tego nie nazwie, próbuje w wiadomościach sprzedać wszystko naraz: cenę, funkcje i warunki. Zapisz jednym zdaniem, jaki krok zaproponujesz i co rozmówca na nim zobaczy, na przykład 20 minut online na jego menu. Każda wiadomość prowadzi do tego jednego kroku.

2. Pierwsza wiadomość jest krótka i kończy się prostym pytaniem

Powitanie, jedno zdanie o tym, komu pomagasz, jedno o tym, co możesz pokazać, i pytanie, na które łatwo odpowiedzieć. Pora wysyłki też ma znaczenie: poza godzinami największego ruchu właściciel ma chwilę, żeby zajrzeć do wiadomości. Doba ciszy to normalny rytm lokalu, w którym odpisuje się między serwisami albo po zamknięciu. Jeśli rozmówca dopyta, czym dokładnie się zajmujesz, to dobry znak: odpowiedz konkretem w dwóch, trzech zdaniach, a do pytań wróć potem.

3. Follow-up wnosi coś nowego

Pierwszy daje wybór drogi kontaktu, drugi dowód z lokalu w tym samym mieście, ostatni streszcza ofertę w jednym zdaniu. Odbiorca nie czyta drugi raz tej samej wiadomości, tylko za każdym razem dostaje nowy powód, żeby odpisać. Dwa, najwyżej trzy follow-upy w odstępie kilku dni, koniec na pierwszym „nie”.

4. Proponuj jeden krok z czasem i celem

20 minut i to, co rozmówca zobaczy na własnym przykładzie. Dwa konkretne terminy w wiadomości sprawiają, że odpowiedź wymaga jednego słowa, a jeśli żaden nie pasuje, rozmówca sam poda trzeci, tak jak pizzeria z tej rozmowy, która woli 14:00, bo po 15 zaczyna się ruch. Dopóki termin nie jest ustalony, każda wiadomość kończy się pytaniem albo prośbą o odpowiedź, bo wiadomość bez nich pozwala rozmowie zgasnąć.

5. Gdy pada obiekcja, odpowiedz na obawę

„Mamy już system przy kasie” nie jest odmową, tylko obawą o drugi tablet i bałagan na kuchni. Zdejmuje ją jeden konkret, który odpowiada dokładnie na tę obawę, a nie lista funkcji. Tak samo z innymi: „nie mam czasu” zdejmuje krótki termin w porze, gdy w lokalu jest spokojnie, a „nie wiem, kim jesteś” profil z twarzą i nazwy lokali, z którymi już pracujesz. Jeśli rozmówca nie chce klikać w link do kalendarza, wpisz termin wprost w wiadomość.

Co liczyć

Lejek takiej sprzedaży mieści się w arkuszu albo w CRM:

rozpoczęte rozmowy,

odpowiedzi,

rozmowy, w których rozmówca nazwał swój problem,

propozycje spotkania,

umówione spotkania,

odbyte spotkania,

oferty i sprzedaż.

Główna miara to liczba umówionych spotkań sprzedażowych na 100 rozpoczętych rozmów. Odpowiedzi łatwo policzyć, ale dopiero spotkanie otwiera drogę do oferty. Rozmowa, która stanęła na którymś etapie, to odpowiednik porzuconego koszykaKoszyk, do którego kupujący dodał co najmniej jeden produkt, lecz w przyjętym okresie nie złożył zamówienia. Do porzucenia może dojść już po dodaniu towaru albo później, przy wyborze dostawy lub płatności.Pełna definicja w słowniku →, a lejek pokazuje, który krok poprawić w pierwszej kolejności. Przy każdej rozmowie zapisuj etap, co powiedział rozmówca i następny krok. Przy kilkudziesięciu rozmowach naraz niezapisana rozmowa to zapomniana rozmowa.

Obok mierz czas: ile dni mija od pierwszej wiadomości do spotkania i jak szybko odpisujesz, gdy rozmówca jest gotowy. Właściciele lokali odpisują w krótkich oknach, więc odpowiedź po kilku minutach podtrzymuje rozmowę, a odpowiedź następnego dnia często ją kończy.

Testuj jedną zmianę naraz: pierwszą wiadomość, moment wysyłki albo grupę odbiorców. Wariant oceniaj po kilkuset wysłanych wiadomościach, nie po dwudziestu.

Skąd wiadomo, że spotkanie i sprzedaż przyszły z tej rozmowy

Link do kalendarza, który wysyłasz w rozmowach, oznacz źródłem: osobnym typem spotkania albo parametrem w adresie. Rezerwacja wpada wtedy do kalendarza z informacją, że przyszła z Instagrama. Jeśli kalendarz jest połączony z CRM, bezpośrednio albo przez webhook, spotkanie trafia tam samo, razem ze źródłem. Część narzędzi do obsługi wiadomości na Instagramie łączy skrzynkę z kalendarzem i CRM, więc przy spotkaniu widać też rozmowę i wiadomość, po której rozmówca wybrał termin.

Gdy termin pada w samej rozmowie, a link do spotkania idzie mailem, tak jak w rozmowie z pizzerią, albo gdy spotkanie powstaje na linku rozmówcy, oznacz je ręcznie w skrzynce albo w CRM od razu, gdy padnie zgoda: data pierwszej wiadomości, źródło i data umówienia. Odłożone na później oznaczenie zwykle już nie powstaje.

Potem źródło idzie za klientem dalej: do oferty, umowy i faktury. Kiedy sprzedaż się zamknie, w CRM od razu widać, że zaczęła się od wiadomości na Instagramie, i wiadomo, w który kanał inwestować dalej.

Jakub Kowalski, Founder DM Hero (dmhero.ai), narzędzia, w którym firmy prowadzą sprzedaż przez wiadomości na Instagramie, od pierwszego cold DM-a do umówionego spotkania sprzedażowego.