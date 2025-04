NapoleonCat: Jak AI chroni marki przed spamem i mową nienawiści

W dobie, gdy największe platformy społecznościowe ograniczają działania przeciwko spamowi i mowie nienawiści, tłumacząc to troską o wolność słowa, marki stają przed poważnym wyzwaniem. Dla wielu przedsiębiorstw oznacza to nie tylko ryzyko utraty wizerunku, ale także realne straty finansowe. W odpowiedzi na te problemy, NapoleonCat wprowadził nową funkcję, która daje firmom kontrolę nad tym, co dzieje się w komentarzach pod ich postami, niezależnie od platformy. Rozwiązanie to, oparte na sztucznej inteligencji, automatycznie wykrywa i taguje niepożądane treści, a następnie moderuje je, eliminując spam oraz mowę nienawiści z kanałów social media.

Dlaczego moderacja treści jest kluczowa?

Spam i mowa nienawiści mają negatywny wpływ na wizerunek marki. Obniżają zaufanie klientów, co może prowadzić do ich odstraszania oraz generować dodatkowe koszty związane z moderacją treści. W obliczu rosnącej liczby niepożądanych komentarzy, przedsiębiorcy muszą znaleźć skuteczne rozwiązania, które pozwolą im na utrzymanie pozytywnego wizerunku w sieci. Dzięki NapoleonCat, marki mogą zyskać narzędzie, które nie tylko chroni ich reputację, ale także pozwala na efektywne zarządzanie komunikacją w social media.

Jak działa rozwiązanie NapoleonCat?

Nowa funkcja NapoleonCat opiera się na zaawansowanej technologii sztucznej inteligencji, która działa błyskawicznie. Oznacza to, że szkodliwe treści są identyfikowane i oznaczane zanim zostaną zauważone przez użytkowników. Po ich detekcji, system automatycznie ukrywa lub usuwa te komentarze, co pozwala na zachowanie czystości w komunikacji marki. Użytkownicy mogą ustawić reguły moderacji, co sprawia, że cały proces odbywa się automatycznie, bez potrzeby angażowania zespołu do ręcznego przeglądania komentarzy.

Szybka adopcja narzędzia

Efekty wprowadzenia nowej funkcji są widoczne niemal natychmiast. W ciągu tygodnia od premiery, rozwiązanie zostało aktywowane na setkach profili marek na platformach takich jak Facebook, Instagram i TikTok. To najszybsza adopcja narzędzia w historii NapoleonCat. Grzegorz Berezowski, CEO NapoleonCat, podkreśla: “Dajemy markom realne narzędzie do obrony reputacji i odzyskania kontroli nad komunikacją. Bezpieczne, zautomatyzowane kanały to dziś przewaga konkurencyjna – nie luksus.”

