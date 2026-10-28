Trasti zawarło porozumienie z ElevenLabs dotyczące wykorzystania głosowej sztucznej inteligencji w obsłudze klientów insurtechu. Partnerzy planują wprowadzenie rozwiązania umożliwiającego zakup ubezpieczenia podczas rozmowy z wirtualnym asystentem, bez samodzielnego wypełniania rozbudowanych formularzy.

Podsumowanie

Porozumienie dotyczy wykorzystania głosowej AI w obsłudze klientów Trasti.

Planowane rozwiązanie ma obsługiwać zakup ubezpieczenia w rozmowie z wirtualnym asystentem.

Temat współpracy przedstawiono podczas konferencji EKF Ubezpieczenia.

Zakup polisy w rozmowie z asystentem

Trasti i ElevenLabs zamierzają zastosować głosową sztuczną inteligencję w procesie sprzedaży polis. Według założeń partnerów klient ma kupować ubezpieczenie w trakcie rozmowy z wirtualnym asystentem, zamiast samodzielnie uzupełniać rozbudowane formularze.

„Klienci oczekują nie tylko obsługi, ale też konkretnego zainteresowania, reakcji i interakcji. Trasti powstało właśnie po to, by za pomocą technologii rozwiązywać realne potrzeby, w sposób szybki i prosty. Współpraca z ElevenLabs wyniesie ten temat kilka poziomów wyżej” – podkreślał Artur Olech, prezes Trasti, podczas konferencji EKF Ubezpieczenia.