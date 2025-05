Ranking Digital Champions: Wzrost kapitalizacji spółek technologicznych w CEE

Czy chcesz być na bieżąco z informacjami i trendami, raportami i wynikami badań, zapowiedziami wydarzeń branżowych oraz praktycznymi poradami wspierającymi Twój rozwój? Zapisz się do newslettera i śledź nas w mediach społecznościowych!

Łączna kapitalizacja największych spółek technologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej wzrosła o niemal 10% w ciągu ostatniego roku, osiągając wartość 117 miliardów USD, jak wynika z najnowszego raportu Fundacji Digital Poland. W tegorocznym rankingu Digital Champions zadebiutowało 15 nowych firm, co podkreśla dynamiczny rozwój branży. Eksperci Fundacji zauważają, że wzrost wartości spółek średniej wielkości jest szczególnie istotny, co świadczy o rosnącym znaczeniu innowacji i wymiany doświadczeń w regionie.

Podsumowanie

• Kapitalizacja spółek technologicznych w CEE wzrosła o 10%.

• W rankingu Digital Champions zadebiutowało 15 nowych firm.

• Polska ma 39 firm w rankingu, co stanowi 37% całkowitej wartości.

• Wzrost wartości spółek średniej wielkości sprzyja innowacjom.

Wzrost wartości spółek średniej wielkości

W tegorocznym rankingu Digital Champions pierwsze trzy miejsca zajęły estoński fintech Wise oraz polskie firmy Inpost i Allegro. Warto zauważyć, że na liście znajduje się już 32 firmy o kapitalizacji przekraczającej 1 miliard USD, chociaż ich liczba jest o 17% niższa w porównaniu do rekordowego roku 2021. Wśród debiutantów w rankingu znalazły się takie firmy jak litewska Flo Health, która oferuje aplikację wspieraną przez AI do śledzenia cyklu menstruacyjnego, oraz chorwacki Supersport, zajmujący się zakładami sportowymi. Wartościowe debiuty z Polski to m.in. AirHelp, Kontakt.io, fintech PayPo, Nomagic.ai oraz Cloudferro.

Eksperci Fundacji Digital Poland podkreślają, że wzrost wartości spółek średniej wielkości sprzyja innowacjom oraz rozwojowi kadr. W ciągu ostatnich czterech lat kapitalizacja tzw. „smoków”, czyli firm z przedziału od 250 milionów do 1 miliarda USD, wzrosła o 138%. Piotr Mieczkowski, dyrektor zarządzający Fundacją, zauważa, że rynek CEE przekształca się w ekosystem z licznymi wartościowymi firmami, co stwarza nowe możliwości dla inwestorów.

Polska w czołówce rankingu

Polska utrzymała prowadzenie w rankingu pod względem liczby czempionów oraz udziału w całkowitej kapitalizacji firm. Na liście 100 największych spółek technologicznych znajduje się 39 polskich firm, których łączna wartość wynosi 43 miliardy USD, co stanowi 37% wartości wszystkich spółek w rankingu. Estonia, mimo że ma mniejszą populację, pozostaje liderem pod względem liczby czempionów oraz kapitalizacji, z 12 firmami w rankingu, w tym tegorocznym numerem jeden.

Radzym Wójcik, counsel w praktyce fuzji i przejęć w Baker McKenzie, zauważa, że coraz więcej polskich czempionów skutecznie realizuje strategię szybkiego wzrostu poprzez przejęcia, nie tylko lokalnych firm, ale także przedsiębiorstw z Europy Zachodniej i Turcji. Mimo to, wciąż niewielka część globalnego kapitału trafia do CEE, co podkreśla znaczenie umiejętności pozyskiwania inwestorów z całego świata.

Dominacja sektora e-commerce i SaaS

W tegorocznym rankingu Digital Champions dominują firmy z sektora e-commerce oraz SaaS (Software as a Service), które łącznie odpowiadają za 57% całkowitej wartości 100 największych firm technologicznych. W rankingu znajduje się aż 31 przedsiębiorstw działających w modelu SaaS oraz 23 firmy z kategorii e-commerce i marketplace. Warto również zwrócić uwagę na sektor cyberbezpieczeństwa, który, mimo że liczy tylko pięć firm, odnotował największy wzrost wartości – o 94% do 8,3 miliarda USD.

Wojciech Świercz, partner w Arthur D. Little, podkreśla, że spółki cyfrowe z Europy Środkowo-Wschodniej osiągnęły ważny punkt zwrotny. Lokalne otoczenie biznesowe staje się zbyt małe, aby największe firmy mogły rozwijać się wyłącznie na rynku wewnętrznym. Ekspansja międzynarodowa staje się naturalnym krokiem, pozwalającym na dalszy rozwój i skalowanie działalności.

Wśród 15 firm, które opuściły ranking, znajdują się spółki ElevenLabs i Grammarly, które mimo dynamicznego wzrostu nie spełniają kryteriów rankingu Digital Poland. Pozostałe firmy zmieniły właścicieli lub spadły z rankingu z powodu mniejszych wycen, co dotyczy szczególnie spółek giełdowych. Obecna łączna kapitalizacja 100 wiodących spółek technologicznych w regionie jest niższa o 12% od rekordowego poziomu 133 miliardów USD w pierwszej edycji rankingu w 2021 roku.

Cały raport można pobrać ze strony Fundacji Digital Poland – zakładka publikacje.