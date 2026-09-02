Raport TrustMate.io wskazuje na 64 proc. wzrost rok do roku skanowań polskich e-sklepów przez oficjalne roboty AI: GPTBot, ClaudeBot i Google-Extended. Platforma opisuje Agentic Commerce jako model, w którym autonomiczne algorytmy podejmują decyzje zakupowe, a transakcje odbywają się między oprogramowaniem konsumenta a systemem e-sprzedawcy.

Według prognozy Gartnera do 2027 r. agenci AI mogą realizować do 15 proc. wydatków gospodarstw domowych w gospodarkach rozwiniętych.

Podsumowanie

Raport TrustMate.io wskazuje na 64 proc. wzrost rok do roku skanowań polskich e-sklepów przez oficjalne roboty AI.

Gartner prognozuje, że do 2027 r. agenci AI będą realizować do 15 proc. codziennych wydatków gospodarstw domowych w gospodarkach rozwiniętych.

Signifyd raportuje 42 proc. wzrost rok do roku transakcji M2M w segmencie FMCG i elektroniki w USA.

W badaniu IAB Polska i Gemius 42 proc. Polaków w wieku 18–29 lat deklaruje wykorzystywanie GenAI do weryfikacji ofert przed zakupem.

Zakupy podejmowane przez algorytmy

TrustMate.io opisuje Agentic Commerce jako model, w którym AI selekcjonuje oferty, negocjuje i realizuje transakcję. Według platformy w takim modelu istotne są bezpośrednia integracja API ze stanami magazynowymi w czasie rzeczywistym oraz ustrukturyzowane, zweryfikowane opinie w standardzie Schema.org.

Signifyd podaje, że w segmencie FMCG i elektroniki w USA transakcje Machine-to-Machine wzrosły o 42 proc. rok do roku.

Deklaracje konsumentów

McKinsey i Capgemini wskazują, że gotowość do pełnego oddania koszyka zakupowego AI deklaruje 33 proc. przedstawicieli Gen Z w USA i Wielkiej Brytanii oraz 24 proc. konsumentów w Europie Zachodniej. Z kolei badanie IAB Polska i Gemius pokazuje, że GenAI wykorzystuje do weryfikacji ofert przed zakupem 42 proc. młodych Polaków w wieku 18–29 lat.