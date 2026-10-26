Od października 2026 r. osoby zakładające konto Twisto mogą potwierdzić tożsamość za pomocą aplikacji mObywatel. Nowa ścieżka nie wymaga wykonania selfie ani zdjęcia dokumentu tożsamości.

Podsumowanie

  • Weryfikacja przez mObywatel jest dostępna dla osób zakładających konto Twisto.
  • Dotyczy także użytkowników odroczonych płatności i rat Twisto, w tym Podziel na 3.
  • Dotychczasowa metoda weryfikacji pozostaje dostępna.
  • Aplikację mObywatel ma około 12 mln Polaków – wynika z danych Ministerstwa Cyfryzacji z maja 2026 r.

Nowa metoda rejestracji

Opcję weryfikacji przez mObywatel może wybrać każdy, kto zakłada konto Twisto, w tym osoby korzystające wcześniej bez rejestracji z odroczonych płatności lub rozwiązań ratalnych. Użytkownicy bez aplikacji mObywatel albo preferujący wcześniejszy proces nadal mogą skorzystać z dotychczasowej metody potwierdzania tożsamości.

– Cyfrowa tożsamość to dziś naturalny sposób, w jaki Polacy załatwiają sprawy – od urzędu po bank. Chcemy, żeby wejście do Twisto było równie proste i opierało się na rozwiązaniach, po które klienci już chętnie sięgają, bez konieczności uczenia się nowego procesu. Dlatego wdrożyliśmy weryfikację z mObywatelem – mówi Patryk Krajewski, Country Manager w Twisto Polska.

Konto a oferta Twisto

Założenie konta daje dostęp do usług finansowych spółek Twisto, takich jak karta do codziennych płatności, transfer środków na rachunek bankowy oraz możliwość rozłożenia większych zakupów na elastyczne raty.