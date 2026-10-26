Od października 2026 r. osoby zakładające konto Twisto mogą potwierdzić tożsamość za pomocą aplikacji mObywatel. Nowa ścieżka nie wymaga wykonania selfie ani zdjęcia dokumentu tożsamości.

Podsumowanie

Weryfikacja przez mObywatel jest dostępna dla osób zakładających konto Twisto.

Dotyczy także użytkowników odroczonych płatności i rat Twisto, w tym Podziel na 3.

Dotychczasowa metoda weryfikacji pozostaje dostępna.

Aplikację mObywatel ma około 12 mln Polaków – wynika z danych Ministerstwa Cyfryzacji z maja 2026 r.

Nowa metoda rejestracji

Opcję weryfikacji przez mObywatel może wybrać każdy, kto zakłada konto Twisto, w tym osoby korzystające wcześniej bez rejestracji z odroczonych płatności lub rozwiązań ratalnych. Użytkownicy bez aplikacji mObywatel albo preferujący wcześniejszy proces nadal mogą skorzystać z dotychczasowej metody potwierdzania tożsamości.

– Cyfrowa tożsamość to dziś naturalny sposób, w jaki Polacy załatwiają sprawy – od urzędu po bank. Chcemy, żeby wejście do Twisto było równie proste i opierało się na rozwiązaniach, po które klienci już chętnie sięgają, bez konieczności uczenia się nowego procesu. Dlatego wdrożyliśmy weryfikację z mObywatelem – mówi Patryk Krajewski, Country Manager w Twisto Polska.

Konto a oferta Twisto

Założenie konta daje dostęp do usług finansowych spółek Twisto, takich jak karta do codziennych płatności, transfer środków na rachunek bankowy oraz możliwość rozłożenia większych zakupów na elastyczne raty.