Twisto: Zapłać za 30 dni lub w 3 ratach – nowa oferta

Twisto zmienia sposób korzystania z odroczonych płatności i rozwija ideę „kup teraz, zapłać później”. Fintech należący do Grupy Param, który oferuje różnorodne rozwiązania płatnicze w Europie Środkowo-Wschodniej, wprowadza na polski rynek nową usługę „Zapłać za 30 dni lub w 3 ratach”. To elastyczne rozwiązanie umożliwia klientom alternatywne metody spłaty transakcji, co zwiększa ich swobodę w zarządzaniu finansami. Oprócz bezkosztowej jednorazowej płatności w ciągu 30 dni, klienci mogą teraz skorzystać z opcji spłaty w trzech ratach.

Podsumowanie

• Twisto wprowadza nową usługę „Zapłać za 30 dni lub w 3 ratach”.

• Klienci zyskują większą elastyczność w zarządzaniu finansami.

• Usługa jest dostępna bez minimalnej kwoty transakcji.

• Polska jest pierwszym rynkiem, na którym wdrożono tę usługę.

Elastyczność w zarządzaniu finansami

Usługa „Zapłać za 30 dni lub w 3 ratach” odpowiada na potrzeby współczesnych konsumentów, którzy oczekują większej swobody finansowej nie tylko na etapie podejmowania decyzji o zakupie, ale także po dokonaniu transakcji. Dzięki temu rozwiązaniu klienci mogą dokonywać zakupów bez obaw o nagłe obciążenie budżetu. Ula Kasperska, Head of Sales and Business Development w Twisto, podkreśla, że „to prokonsumenckie podejście do odroczonych płatności zmienia dotychczasowe warunki i zapewnia jeszcze większą elastyczność w zarządzaniu finansami osobistymi naszych klientów”.

W przypadku, gdy klient nie opłaci całej wartości transakcji przed upływem 30 dni, spłata zostaje automatycznie rozdzielona na trzy raty. Klienci mają również możliwość rezygnacji z tej opcji, składając odpowiednią deklarację w dedykowanym panelu do 3 dni przed terminem spłaty. Takie podejście sprawia, że klienci mogą lepiej planować swoje wydatki i unikać nieprzewidzianych wydatków.

Dostępność i integracja

Usługa „Zapłać za 30 dni lub w 3 ratach” bazuje na sprawdzonych rozwiązaniach znanych z innego produktu Twisto, „Podziel na 3”. Warto jednak zauważyć, że nowa oferta nie wymaga minimalnej kwoty transakcji, co czyni ją bardziej dostępną dla szerszego grona klientów. Dla przedsiębiorców oznacza to, że mogą oni oferować tę usługę bez dodatkowych kosztów związanych z wdrożeniem. Rozwiązanie jest dostępne dla partnerów biznesowych Twisto w ramach standardowej integracji bezpośredniej.

Polski rynek płatności odroczonych wykazuje ogromny potencjał rozwoju, rosnąc w ostatnich latach nawet dwukrotnie rok do roku. Wdrożenie „Zapłać za 30 dni lub w 3 ratach” w Polsce jest odzwierciedleniem strategicznego znaczenia tego rynku dla Twisto oraz całej grupy Param. Konsumenci w Polsce coraz chętniej korzystają z nowoczesnych metod płatności, co sprzyja rozwojowi innowacji.

Strategia rozwoju Twisto

Dalsze plany Twisto obejmują wdrożenie produktu „Zapłać za 30 dni lub w 3 ratach” u kolejnych partnerów w Polsce oraz na pozostałych rynkach, co może przyczynić się do dalszego wzrostu popularności odroczonych płatności w regionie.