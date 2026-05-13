Worldline i YouLend uruchamiają w Polsce usługę Cash Advance, która umożliwia przedsiębiorcom z sektora MŚP uzyskanie finansowania do 1 mln zł nawet w ciągu 48 godzin. Spłata odbywa się automatycznie poprzez potrącanie stałego procentu od dziennych transakcji realizowanych terminalami lub w sprzedaży online, bez odsetek i tradycyjnej dokumentacji kredytowej. Rozwiązanie jest odpowiedzią na potrzebę szybkiego dostępu do środków obrotowych przez polskie firmy handlowe.

Podsumowanie

• Finansowanie do 1 mln zł – środki dostępne w ciągu 48 godzin

• Spłata automatyczna – stały procent od dziennych transakcji kartą i online

• Bez odsetek – przedsiębiorca płaci jednorazową, z góry określoną opłatę

• Dostępne w Polsce, Belgii i Holandii – planowana ekspansja na kolejne rynki europejskie

Jak działa Cash Advance dla przedsiębiorców

Rozwiązanie Cash Advance opiera się na danych transakcyjnych z terminali płatniczych i sprzedaży online. Worldline wykorzystuje istniejącą infrastrukturę płatniczą, co pozwala na szybkie przygotowanie oferty finansowania bez dostarczania tradycyjnej dokumentacji kredytowej. Przedsiębiorca nie musi instalować ani konfigurować dodatkowego oprogramowania – system korzysta z informacji o transakcjach, wzorcach sprzedaży oraz zmianach wolumenów.

Proces weryfikacji odbywa się online. Na stronie YouLend przedsiębiorca podaje podstawowe informacje o firmie oraz przesyła aktualne wyciągi bankowe. Automatyczna ocena dziennych obrotów z płatności kartą lub sprzedaży online generuje propozycję zawierającą dostępną kwotę finansowania oraz wysokość stałej opłaty.

„Chcemy skutecznie wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa, oferując rozwiązania poprawiające ich płynność finansową i codzienne funkcjonowanie. We współpracy z YouLend wykonujemy pierwszy konkretny krok w tym kierunku. Cash Advance ułatwia dostęp do dodatkowych środków wtedy, gdy są one najbardziej potrzebne – bez zbędnych formalności” – powiedział Artur Żymańczyk, Country Manager Worldline Polska.

Struktura kosztów: brak odsetek, jednolita opłata

Cash Advance nie wiąże się z naliczaniem odsetek. Zamiast tradycyjnego oprocentowania przedsiębiorca płaci jednorazową, z góry ustaloną opłatę. Jej wysokość zależy od trzech czynników: wnioskowanej kwoty, profilu ryzyka oraz przewidywanego okresu spłaty. Dzięki temu modelowi koszty są znane od początku współpracy, bez zmiennego oprocentowania i ukrytych opłat.

Struktura kosztów różni się od tradycyjnych produktów kredytowych, gdzie oprocentowanie może ulegać zmianom w trakcie trwania umowy. W modelu Cash Advance przedsiębiorca zna całkowity koszt finansowania w momencie zawierania umowy, co ułatwia planowanie budżetu i zarządzanie płynnością finansową.

Dostępność i plany ekspansji

Usługa Cash Advance jest obecnie dostępna dla przedsiębiorców w trzech krajach: Polsce, Belgii i Holandii. Worldline planuje rozszerzenie oferty na kolejne rynki europejskie w kolejnych etapach rozwoju współpracy z YouLend.

Włączenie finansowania opartego na danych transakcyjnych do oferty Worldline Polska po raz pierwszy udostępnia tę formę wsparcia szerokiej grupie przedsiębiorców w Polsce. Rozwiązanie funkcjonuje na rynku od pewnego czasu, ale dotychczas nie było dostępne w ofercie jednego z największych dostawców usług płatniczych w Europie.

„Współpraca z zespołem Worldline przy wdrażaniu rozwiązania finansowego skoncentrowanego na potrzebach klientów była dla nas dużą przyjemnością. Nasza platforma doskonale odpowiada na potrzeby dostawców usług płatniczych takich jak Worldline, którzy stawiają na proste i wygodne rozwiązania realnie wspierające lokalnych przedsiębiorców i rozwój ich firm” – dodał Luke Trayfoot, Global Head of Strategic Partnerships w YouLend.