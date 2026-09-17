Luigi’s Box zastępuje dotychczasowy silnik wyszukiwania i odkrywania produktów platformą Luigi’s Box AI. Według firmy nowa architektura zapewnia wspólny silnik dla wyszukiwarki, rekomendacji i list produktów oraz obsługę zapytań klientów i agentów AI. Dostawca przedstawia ją jako osobny produkt.

Firma podaje, że pierwsze testy wykazały o 10 proc. wyższą konwersję i 20 razy szybsze indeksowanie zmian w katalogu w porównaniu z poprzednią generacją platformy.

Podsumowanie

Luigi’s Box AI zastępuje dotychczasowy silnik wyszukiwania i odkrywania produktów.

Wyszukiwarka, rekomendacje i listy produktów korzystają ze wspólnego silnika.

Firma deklaruje o 10 proc. wyższą konwersję względem poprzedniej platformy.

Według testów firmy indeksowanie zmian jest 20 razy szybsze niż w poprzedniej generacji.

Luigi’s Box AI – co zmienia się względem wcześniejszej oferty

Wyszukiwanie oparte na AI, rekomendacje i listy produktów były już częścią oferty Luigi’s Box. Opisywałem je w lutym, przy okazji rozwoju firmy w Polsce, a w lipcu informowałem o integracji z IdoSell. Obecne ogłoszenie dotyczy zmiany architektury tych narzędzi.

Według dostawcy trzy obszary sklepu korzystają teraz z tego samego rozumienia intencji zakupowych i danych o zachowaniach klientów. Sklep nie musi utrzymywać dla nich trzech odrębnych konfiguracji. Wstępnie wytrenowane modele mają działać od pierwszego zapytania, a następnie uczyć się na napływających danych. Firma wskazuje też na obsługę ruchu generowanego przez agentów AI.

Szybsze indeksowanie według testów firmy

Deklarowane 20-krotne przyspieszenie dotyczy wprowadzania zmian w katalogu do indeksu, np. dodania produktu, korekty ceny lub wyczerpania rozmiaru. Firma podaje, że aktualizacje są od razu uwzględniane w wyszukiwarce, rekomendacjach i listach produktów. Zarówno tę deklarację, jak i wzrost konwersji o 10 proc. odnosi do platformy, którą nowe rozwiązanie zastępuje.

Luigi’s Box AI ma również pozwalać na obsługę różnych krajów, języków i walut z jednego miejsca, bez osobnej konfiguracji wyszukiwarki dla każdego rynku. Dostawca deklaruje przechowywanie danych klientów w Unii Europejskiej.

Social Media:

Luigi’s Box zastępuje dotychczasowy silnik platformą Luigi’s Box AI. Wyszukiwanie, rekomendacje i listy produktów były już w ofercie firmy – teraz dostawca ogłasza nową architekturę ze wspólnym silnikiem i obsługą zapytań klientów oraz agentów AI.

Według pierwszych testów firmy konwersja jest o 10 proc. wyższa, a indeksowanie zmian w katalogu 20 razy szybsze niż w poprzedniej generacji platformy.