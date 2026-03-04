37% Polaków korzysta już z ChatGPT i innych asystentów AI do usprawniania zakupów, a kolejne 49% deklaruje gotowość do sięgnięcia po takie wsparcie – wynika z badania Adyen Index: Retail Report 2025. Tempo adopcji AI przez konsumentów wyprzedza gotowość firm: jedynie 28% z nich planowało w ubiegłym roku inwestycje w sztuczną inteligencję wspierającą sprzedaż i marketing.

Podsumowanie

• 37% Polaków używa AI w zakupach – łącznie 86% rynku jest aktywnych lub gotowych na asystentów.

• 49% konsumentów deklaruje gotowość do AI – to potencjalny drugi falę adopcji w najbliższych miesiącach.

• Tylko 28% firm inwestuje w AI sprzedażowe – powstaje luka między oczekiwaniami klientów a ofertą sklepów.

• Agentic commerce to nowy model – AI nie tylko doradza, ale realizuje część procesu zakupowego.

AI w procesie zakupowym – twarde dane z badania Adyen

Badanie Adyen Index: Retail Report 2025 zmapowało nastroje rynku u progu ery agentic commerce – modelu, w którym agenci AI pomagają konsumentom podejmować decyzje zakupowe i realizują część procesu automatycznie. Wyniki dla Polski pokazują wyraźną przewagę konsumentów nad firmami w gotowości do adaptacji nowych technologii.

– W tradycyjnym modelu (sklep, strona internetowa czy aplikacja) kontakt z marką buduje skojarzenia i emocje. W momencie, gdy etap odkrywania produktów przenosi się do neutralnych interfejsów konwersacyjnych, część tego doświadczenia może ulegać „spłaszczeniu”. W efekcie kluczowe pytanie coraz częściej nie brzmi, czy AI wygeneruje nowy popyt, ale kto będzie właścicielem relacji z klientem, danych i ryzyka, gdy ten popyt się pojawi – wyjaśnia Matouš Michněvič, Country Manager CEE w Adyen.

37% Polaków deklaruje, że korzysta z ChatGPT lub innych asystentów AI, aby usprawnić zakupy. Kolejne 49% jest gotowych to zrobić, gdy tylko narzędzia staną się bardziej dostępne lub powszechne. Łącznie 86% rynku to konsumenci aktywni lub potencjalnie gotowi na wsparcie AI w procesie decyzyjnym.

To oznacza, że AI przestaje być ciekawostką dla wczesnych adaptatorów. Staje się standardem oczekiwanym przez większość klientów – podobnie jak kiedyś płatności mobilne czy darmowa dostawa. Sklepy, które nie zaoferują inteligentnego wsparcia, ryzykują utratę konkurencyjności w segmencie klientów ceniących wygodę i personalizację.

Luka inwestycyjna – firmy w tyle za konsumentami

Tempo konsumentów zdaje się wyprzedzać gotowość firm w tym obszarze. Z badania wynika, że jedynie 28% firm planowało w ubiegłym roku inwestycje w AI wspierające sprzedaż i marketing. To oznacza, że ponad 70% retailerów nie ma w planach wdrożenia narzędzi AI, podczas gdy 86% ich klientów już z nich korzysta lub jest na to gotowych.

Ta rozbieżność tworzy lukę rynkową. Konsumenci oczekują inteligentnego wsparcia – rekomendacji, porównań cenowych, automatyzacji powtarzalnych zakupów. Firmy, które wypełnią tę lukę szybciej niż konkurencja, zyskają przewagę w postaci lojalności klientów i wyższej konwersji. Te, które będą zwlekać, staną się niewidoczne dla rosnącej grupy zakupów wspomaganych algorytmami.

Agentic commerce – nowy model zakupowy

Badanie Adyen wskazuje na nadejście ery agentic commerce – modelu, w którym AI nie tylko doradza, ale aktywnie realizuje część procesu zakupowego. Asystenci mogą porównywać ceny, wyszukiwać najlepsze oferty, a w przyszłości – autonomnie dokonywać zakupów na podstawie preferencji użytkownika.