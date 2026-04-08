Konwersacyjny e-commerce rośnie z 8,8 mld USD w 2025 roku do 32,7 mld USD do 2035 roku. 66 proc. kupujących w USA i Wielkiej Brytanii deklaruje gotowość do korzystania z asystenta AI przy zakupach, a 45 proc. konsumentów już używa go do odkrywania produktów. Wśród osób w wieku 25–34 lata to aż 59 proc. kupujących. Dane te pochodzą z komentarza rynkowego przygotowanego przez ekspertów Luigi’s Box, firmy dostarczającej rozwiązania wyszukiwania i rekomendacji dla e-commerce.

Podsumowanie

• Wzrost rynku: z 8,8 mld USD (2025) do 32,7 mld USD (2035) – prawie 4-krotny wzrost w dekadzie

• Adopcja AI: 66 proc. kupujących w USA i UK deklaruje gotowość do korzystania z asystenta zakupowego

• Generacja Z: 59 proc. osób w wieku 25–34 lata używa AI do odkrywania produktów

• Luka rynkowa: pytanie o gotowość polskiego e-commerce na ten trend

Skala rynku conversational commerce

Wartość rynku ma urosnąć z 8,8 mld USD w 2025 roku do 32,7 mld USD do 2035 roku. Oznacza to czterokrotny wzrost w ciągu dekady. Dynamika ta pokazuje, że interaktywne formy sprzedaży online przestają być niszowym rozwiązaniem, a stają się głównym kanałem transakcyjnym.

Conversational commerce łączy komunikację z procesem zakupowym – konsument może zadawać pytania, otrzymywać rekomendacje i finalizować transakcję w ramach jednej rozmowy z asystentem AI. Technologia ta eliminuje tradycyjne bariery nawigacji po sklepie internetowym, zastępując je konwersacją zbliżoną do obsługi w sklepie stacjonarnym.

Rozwój rynku jest napędzany przez trzy czynniki: postęp w dziedzinie sztucznej inteligencji, zmieniające się nawyki konsumentów oraz rosnącą dostępność rozwiązań technologicznych dla sprzedawców. Platformy e-commerce i dostawcy oprogramowania coraz częściej oferują wbudowane funkcje conversational jako standardowy element infrastruktury sklepu internetowego.

Gotowość konsumentów do adopcji AI

Dane z rynków amerykańskiego i brytyjskiego pokazują wysoką akceptację technologii AI w procesie zakupowym. 66 proc. kupujących w USA i Wielkiej Brytanii deklaruje gotowość do korzystania z asystenta AI przy zakupach. Co istotne, nie jest to deklaracja abstrakcyjna – 45 proc. konsumentów już używa asystentów AI do odkrywania produktów.

Wiek odgrywa kluczową rolę w adopcji nowych technologii. Wśród osób w wieku 25–34 lata aż 59 proc. kupujących korzysta z asystentów AI do odkrywania produktów. Generacja ta, wychowana w środowisku cyfrowym, traktuje interakcję z AI jako naturalny element procesu zakupowego.

Różnica między deklarowaną gotowością (66 proc.) a rzeczywistym użyciem (45 proc.) wskazuje na istnienie bariery adopcji. Może ona wynikać z ograniczonej dostępności rozwiązań conversational commerce w ulubionych sklepach konsumentów lub z braku świadomości istnienia takich funkcji. Sprzedawcy, którzy wdrożą asystentów AI jako pierwsi, mogą uzyskać przewagę konkurencyjną w postaci zwiększonej konwersji i lojalności klientów.

Implikacje dla sprzedawców online

Rosnąca adopcja stawia przed właścicielami sklepów internetowych nowe wymagania. Konsumenci oczekują szybkiej, spersonalizowanej obsługi dostępnej 24/7. Asystenci AI umożliwiają skalowanie takiej obsługi bez proporcjonalnego zwiększania kosztów personelu.

Wdrożenie rozwiązań wymaga integracji z istniejącymi systemami e-commerce – katalogiem produktów, koszykiem, systemem płatności i logistyki. Kluczowe jest zapewnienie, aby asystent AI miał dostęp do aktualnych danych o dostępności, cenach i czasie dostawy.

Eksperci wskazują na potencjalne korzyści z wdrożenia conversational commerce: czterokrotnie wyższa konwersja i 47 proc. szybszy proces zakupowy. Te liczby pokazują, że technologia nie jest jedynie udogodnieniem, ale realnym narzędziem zwiększania sprzedaży. Dla właściciela sklepu internetowego oznacza to możliwość obsługi większej liczby klientów przy tych samych zasobach, przy jednoczesnej poprawie wskaźników konwersji.