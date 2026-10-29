Rumuński rynek e-commerce osiągnął w 2025 roku wartość 12,9 mld euro – wynika z danych European E-Commerce Report 2026 przywołanych w materiale prasowym. Kwota obejmuje sprzedaż towarów i usług konsumentom (B2C). W 2021 roku jego wartość wynosiła 6,1 mld euro.

Rumunia jest wskazywana jako największy rynek Europy Wschodniej według podziału przyjętego w raporcie. Polska została w nim zaliczona do Europy Centralnej.

Na platformie eMAG działa ponad 4 000 firm z Polski. Platforma deklaruje, że liczba polskich sprzedawców stale rośnie.

Podsumowanie

Wartość rumuńskiego e-commerce wzrosła z 6,1 mld euro w 2021 roku do 12,9 mld euro w 2025 roku.

W 2025 roku online kupowało 60 proc. mieszkańców Rumunii w wieku 16–74 lata.

Według materiału prasowego obroty e-commerce B2C odpowiadały 3,39 proc. PKB Rumunii w 2025 roku.

eMAG skupia ponad 7 milionów aktywnych kupujących.

Wzrost rynku w Europie Południowej i Wschodniej

Według danych European E-Commerce Report 2026 przywołanych w materiale prasowym wartość e-commerce w 2025 roku wzrosła o 5 proc. w Europie Zachodniej, o 11 proc. w Europie Południowej i o 14 proc. w Europie Wschodniej.

Materiał prasowy, powołując się na raport, podaje relację obrotów e-commerce B2C do PKB Rumunii na poziomie 3,39 proc. w 2025 roku. Z raportu wynika też, że w tym samym roku z internetu korzystało 95 proc. mieszkańców Rumunii w wieku 16–74 lata, a zakupy online robiło 60 proc. tej grupy.

Polscy sprzedawcy na eMAG

Rumuński rynek jest oparty na silnym marketplace oraz dostawach do automatów paczkowych Easybox. eMAG podaje, że na jego platformie rozwija się ponad 4 000 firm z Polski.

„Dziś na naszej platformie rozwija się już ponad 4 000 firm z Polski, a ich liczba stale rośnie” – mówi Stejara Pircan, Senior VP Commercial, eMAG.

Logistyka cross-border

Szymon Wcisło, CEO Crosswin Courier & More, deklaruje, że dzięki integracjom systemowym i sieci połączeń logistycznych paczka od polskiego sprzedawcy może dotrzeć do konsumenta w Bukareszcie w czasie poniżej 48 godzin od złożenia zamówienia.

eMAG wskazuje także Węgry i Bułgarię jako kolejne rynki, na które polscy sprzedawcy mogą wejść, zarządzając sprzedażą z jednego miejsca.