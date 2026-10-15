Według analizy ShoperPolska platforma SaaS do prowadzenia sklepu internetowego, oferowana w modelu abonamentowym. Konkuruje z rozwiązaniami takimi jak IdoSell, Sky-Shop czy globalny Shopify, celując głównie w małe i średnie sklepy.Pełna definicja w słowniku → Trends wartość sprzedaży w badanych przez Shopera sklepach internetowych wzrosła we wrześniu 2026 r. o 13,1 proc. rok do roku. W porównaniu z sierpniem zwiększyła się o 4,1 proc., przede wszystkim za sprawą większej liczby kupujących i zamówień.

Analiza powstała na podstawie danych transakcyjnych z ok. 20 000 sklepów internetowych. Shoper wskazuje, że wrześniowy wzrost sprzedaży był najwyższy w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Podsumowanie

Wartość sprzedaży wzrosła o 13,1 proc. r/r.

Liczba zamówień zwiększyła się o 9,2 proc. r/r, a liczba kupujących o 8,9 proc.

Średnia wartość zamówienia wyniosła 409,48 zł.

Najszybszy wzrost sprzedaży odnotowano w kategorii narzędzi i materiałów budowlanych.

Więcej zamówień i kupujących

Średnia wartość zamówienia była o 3,5 proc. wyższa niż rok wcześniej, ale względem sierpnia wzrosła jedynie o 0,08 proc. Z analizy Shoper Trends wynika, że sklepy przyciągnęły szersze grono kupujących, podczas gdy średnia liczba zamówień składanych przez pojedynczego klienta pozostała na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego.

Barometr Shoper Trends osiągnął 1595 pkt., czyli o 59,5 proc. więcej niż w bazowym styczniu 2023 r. Był to drugi z rzędu miesiąc, w którym wzrost sprzedaży rok do roku przekroczył 13 proc.

– Wrzesień pokazał, że polski e-commerce wchodzi w czwarty kwartał z rozpędem. Sprzedaż rośnie o ponad 13% r/r drugi miesiąc z rzędu. Napędza ją przede wszystkim więcej kupujących, a nie droższe koszyki. Dla sklepów to sygnał, żeby już teraz przygotować ofertę i logistykę na Black Week – powiedział Adrian Słowik, Big Data Director w Shoperze.

Budowlanka i meble z najwyższymi wzrostami

Według analizy Shoper Trends najwyższy wzrost sprzedaży we wrześniu odnotowała kategoria narzędzi i materiałów budowlanych – o 28,3 proc. r/r. Sprzedaż mebli wzrosła o 22,7 proc., a produktów z kategorii sztuka i rozrywka o 19,7 proc.

Wśród największych branż spadek odnotowała branża medialna obejmująca książki, muzykę i filmy – o 0,9 proc. r/r. Sprzedaż elektroniki zwiększyła się o 0,2 proc., przy wzroście liczby zamówień o 10,9 proc.

Produkty sezonowe

We wrześniu przypadło 31,3 proc. wszystkich sprzedanych w ciągu roku okładek do książek, 19,6 proc. sztucznych roślin, 17 proc. różańców oraz 15,2 proc. kalkulatorów. Shoper zapowiedział, że indeks Shoper Trends będzie publikowany co miesiąc.