53 proc. kupujących online w Polsce korzysta z narzędzi AI lub wirtualnych asystentów podczas zakupów. Globalnie ze wsparcia agentów AI korzysta 45 proc. klientów online.

W pierwszym kwartale 2026 roku z asystenta zakupowego ZalandoDuża europejska platforma sprzedaży mody, działająca w wielu krajach. Poza własnym asortymentem prowadzi program partnerski, w którym marki i sklepy sprzedają odzież oraz obuwie bezpośrednio kupującym Zalando.Pełna definicja w słowniku → skorzystało ponad 10 mln klientów platformy. Firma wdraża też wirtualną przymierzalnię dla wszystkich swoich klientów.

Podsumowanie

53 proc. kupujących online w Polsce wykorzystuje AI lub wirtualnych asystentów podczas zakupów.

Wirtualne przymierzalnie wskazało 77 proc. klientów online jako oczekiwaną funkcję AI.

76 proc. klientów wskazuje asystenta zakupowego AI jako jedną z najbardziej pożądanych funkcji sklepów online.

Eksperci rynkowi przewidują, że do 2030 roku agentic commerce może odpowiadać za nawet 15 proc. handlu detalicznego online.

Asystenci AI i wyszukiwanie produktów

Klienci kupujący modę i lifestyle online coraz częściej odchodzą od wyszukiwania konkretnych fraz kluczowych na rzecz naturalnej rozmowy z asystentem. Sztuczną inteligencję do zawężania wyborów produktowych wykorzystuje 40 proc. klientów.

Spośród klientów online korzystających globalnie z agentów AI 77 proc. deklaruje, że traktuje rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji jako nową formę wyszukiwarki internetowej. Asystenci zakupowi AI należą do najbardziej oczekiwanych funkcji w sklepach online.

Dobór rozmiaru i wirtualne przymierzalnie

Według badań wirtualne przymierzalnie są jedną z najbardziej oczekiwanych przez klientów online funkcji AI – wskazało je 77 proc. klientów. Zalando podaje, że w 2025 roku zmniejszyło liczbę zwrotów związanych z niewłaściwym dopasowaniem o 8 proc.

„Dzięki analizie danych i zaawansowanym algorytmom, tylko w 2025 roku zmniejszyliśmy liczbę zwrotów związanych z niewłaściwym dopasowaniem o 8%. […] Już ponad 2 mln osób udostępniło nam swoje wymiary ciała, a pół miliona wypróbowało naszą wirtualną przymierzalnię, którą obecnie wdrażamy dla wszystkich naszych klientów” – mówi Alejandro Saucedo, Director of Markets AI, Data & Platform w Zalando SE.

Prognoza dla agentic commerce

Według prognoz ekspertów rynkowych do 2030 roku zakupy z pomocą agentów AI mogą stanowić nawet 15 proc. całkowitego rynku handlu detalicznego online. Alejandro Saucedo deklaruje, że Zalando postrzega AI jako narzędzie wspierające klientów w odkrywaniu produktów, porównywaniu możliwości i znajdowaniu rozwiązań dopasowanych do indywidualnych potrzeb, a ostateczny wybór pozostawia klientowi.