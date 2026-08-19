Prosta checklista, która pomaga wychwycić błędną cenę, nieaktualną promocję lub niewłaściwy link przed publikacją. Autorem artykułu jest Jarosław Maladyn, założyciel Spreenity.pl.

W piątek sklep planuje post, który ma ukazać się w poniedziałek. AI przygotowuje zgrabny tekst: podaje cenę, termin promocji i informację o dostępności. W weekend cena się zmienia, jeden wariant zostaje wyprzedany, a gotowy post nadal czeka w harmonogramie.

Samo użycie AI nie jest problemem. Ryzyko pojawia się wtedy, gdy tekst brzmi wiarygodnie, ale nikt nie porównał go z aktualną ofertą sklepu. Poniższa siedmiopunktowa kontrola sprawdzi się także w jednoosobowej firmie. Nie potrzeba rozbudowanego systemu. Potrzebne są właściwe źródła, jasna decyzja i chwila kontroli przed publikacją.

W skrócie

AI przygotowuje propozycję treści, ale sklep odpowiada za opublikowane informacje. Cenę, dostępność, parametry i warunki promocji trzeba sprawdzać w aktualnym źródle, a nie w poprzednim poście. Kontrola obejmuje cały komunikat: tekst, grafikę, link, stronę docelową i moment publikacji. Małemu sklepowi wystarczy prosta ścieżka akceptacji, jedna wersja końcowa i krótka checklista.

1. Cena, dostępność i parametry muszą pochodzić z właściwego miejsca

Bez połączenia z aktualnym i kontrolowanym źródłem danych model nie zna bieżącej oferty sklepu. Jeśli do zadania trafią stare materiały, może oprzeć odpowiedź na informacji wklejonej tydzień temu, nieaktualnej karcie produktu albo tekście z poprzedniej kampanii. Jeżeli czegoś brakuje, potrafi też uzupełnić lukę zdaniem, które brzmi rozsądnie, choć nie ma potwierdzenia.

Dlatego dla ceny, dostępności, wariantu, rozmiaru, materiału, pojemności i terminu wysyłki trzeba wskazać aktualne źródło. Najczęściej będzie nim system sklepu, zatwierdzona karta produktu albo informacja od osoby odpowiedzialnej za ofertę. Poprzedni post może być inspiracją językową, lecz nie powinien rozstrzygać, ile produkt kosztuje dzisiaj.

AI opisuje plecak za 189 zł i nazywa go wodoodpornym. W sklepie cena wynosi już 219 zł, a producent deklaruje jedynie odporność na lekkie zachlapanie. Obie informacje trzeba poprawić. Dobra zasada brzmi: jeśli nie ma źródła dla konkretnego faktu, fakt nie trafia do publikacji.

2. Promocja ma termin, warunki i właściwe wezwanie do działania

Słowa „dzisiaj”, „do niedzieli” i „ostatnia szansa” szybko się dezaktualizują. To szczególnie ważne przy postach planowanych z wyprzedzeniem. Tekst może być poprawny w chwili przygotowania, a błędny w dniu publikacji.

Przed akceptacją trzeba porównać datę publikacji z początkiem i końcem promocji, sprawdzić kod rabatowy, produkty objęte akcją oraz najważniejsze wyłączenia. Jeżeli komunikat ogłasza obniżkę, trzeba sprawdzić właściwą cenę odniesienia: co do zasady najniższą cenę obowiązującą w okresie 30 dni przed obniżką; dla produktu będącego w sprzedaży krócej niż 30 dni – najniższą cenę od rozpoczęcia sprzedaży, a dla towaru ulegającego szybkiemu zepsuciu lub mającego krótki termin przydatności – cenę sprzed pierwszej obniżki. Jeżeli sklep podaje procent lub kwotę rabatu, korzyść należy policzyć względem tej właściwej ceny odniesienia. Na koniec należy otworzyć link tak, jak zrobi to klient. Przycisk „Kup teraz” nie powinien prowadzić do strony głównej, jeśli komunikat obiecuje konkretny produkt lub zestaw.

Post zapowiada 20 proc. rabatu na wszystkie kurtki do niedzieli, ale promocja nie obejmuje nowej kolekcji, a publikacja została przesunięta na poniedziałek. Nie wystarczy zmienić jednego słowa. Trzeba ponownie sprawdzić zakres, datę, kod i link albo zatrzymać materiał.

3. Model może proponować formę, ale nie może dopowiadać faktów

Najtrudniejsze do wychwycenia nie są błędy absurdalne. Większe ryzyko niosą zdania, które brzmią prawdopodobnie: „idealny dla alergików”, „najtrwalszy w swojej klasie” albo „utrzymuje temperaturę przez 12 godzin”. Model może je dodać, ponieważ pasują do kategorii produktu, a nie dlatego, że znalazł je w danych sklepu.

Podczas kontroli dobrze podzielić treść na fakty i warstwę kreatywną. Fakty to liczby, cechy, skład, kompatybilność, warunki dostawy i inne informacje, które można potwierdzić. Warstwa kreatywna obejmuje rytm zdania, kolejność argumentów czy propozycję nagłówka. Tu AI może mieć więcej swobody, o ile nie zmienia znaczenia informacji.

Jeżeli opis kubka nie mówi nic o czasie utrzymywania temperatury, zdanie o 12 godzinach trzeba usunąć, a nie „zmiękczać” słowem „około”. Można też poprosić model o zaznaczenie twierdzeń wymagających weryfikacji, ale taka lista pozostaje pomocą. Ostatecznie każde takie twierdzenie trzeba sprawdzić w źródłach sklepu.

4. Tekst, grafika i strona docelowa muszą opowiadać o tej samej ofercie

Każdy element publikacji może wyglądać poprawnie osobno, a mimo to cały komunikat będzie niespójny. Tekst opisuje granatowy wariant, grafika pokazuje czarny. Na grafice widnieje poprzednia cena, a link prowadzi do całej kategorii zamiast do reklamowanego produktu.

Przed publikacją trzeba spojrzeć na materiał jak klient: zobaczyć podgląd posta, otworzyć link i porównać nazwę produktu, wariant, cenę, datę, kod oraz wezwanie do działania. Jeżeli ważny warunek znika na grafice albo jest ucięty w podglądzie mobilnym, komunikat wymaga poprawy.

Najprostsza kontrola polega na ustawieniu obok siebie trzech widoków: gotowego posta, aktualnej strony produktu i zasad promocji. Jedna osoba powinna zatwierdzić komplet, a nie sam tekst oderwany od grafiki i miejsca, do którego trafia odbiorca.

5. Do narzędzia AI powinny trafiać tylko dane potrzebne do zadania

Pośpiech sprzyja kopiowaniu całych wiadomości, zrzutów ekranu i eksportów danych. W takim materiale mogą znajdować się dane osobowe: imię, telefon, adres, numer zamówienia czy historia zakupów. Niepubliczny cennik, dane dostawcy albo szczegóły planowanej kampanii wymagają z kolei ochrony jako informacje firmowe, nawet jeśli nie są danymi osobowymi.

Należy przekazywać tylko informacje potrzebne do konkretnego zadania. Zamiast wklejać pełny e-mail reklamacyjny, lepiej streścić problem i ograniczyć dane do minimum. Nie należy przekazywać haseł, kluczy dostępowych, danych płatniczych ani całych baz klientów.

Firma powinna wskazać narzędzia, z których wolno korzystać, oraz przed ich dopuszczeniem sprawdzić, kto i w jakim celu przetwarza dane, jak długo je przechowuje, dokąd je przekazuje i czy potrzebna jest umowa powierzenia. Jeżeli materiał zawiera dane osobowe, sama minimalizacja nie wystarcza: trzeba także ustalić podstawę prawną, role sklepu i dostawcy oraz – gdy dane trafiają poza EOG – podstawę transferu.

Samo usunięcie imienia nie zawsze wystarcza, jeśli pozostałe szczegóły nadal pozwalają rozpoznać osobę. Dlatego przed wysłaniem materiału do narzędzia warto zapytać nie tylko „czy mogę to wkleić?”, lecz także „czy narzędzie w ogóle potrzebuje tych informacji?”.

6. Akceptacja powinna wskazywać wersję, osobę i moment decyzji

W małym sklepie kontrola nie musi przechodzić przez kilka działów. Czasem autor i osoba zatwierdzająca to ten sam właściciel. Ważne jest jednak świadome oddzielenie wersji roboczej od wersji przeznaczonej do publikacji.

Wersja może przechodzić przez cztery statusy: „robocza”, „do sprawdzenia”, „zaakceptowana” i „zaplanowana”. Razem z wersją końcową warto zachować grafikę, link, datę akceptacji oraz informację, kto podjął decyzję. Dzięki temu osoba planująca post nie sięgnie przypadkiem po kopię sprzed ostatniej korekty.

Termin promocji poprawiono w dokumencie, ale do harmonogramu dzień wcześniej skopiowano starą wersję. Ogólne „OK” na czacie nie mówi, który tekst został zaakceptowany. Zasada „publikujemy wyłącznie oznaczoną wersję końcową” usuwa tę wątpliwość bez budowania biurokracji.

7. Po zmianie oferty zaplanowany post trzeba sprawdzić ponownie

Akceptacja potwierdza jedynie, że materiał był poprawny w danym momencie. Nie gwarantuje, że oferta pozostanie taka sama do dnia publikacji. Cena może się zmienić, zapas wyczerpać, termin dostawy wydłużyć, a promocja zostać odwołana.

Przy planowaniu warto zapisać, które elementy są zależne od czasu i kto informuje o zmianach. Dla ważnej kampanii dobrze wykonać krótką kontrolę tuż przed startem: otworzyć produkt, sprawdzić dostępność, warunki i link. Jeśli obietnica nie zgadza się już ze stroną, materiał trzeba poprawić lub anulować.

Rano zaakceptowano post o ostatnich sztukach butów, a wieczorem miał zostać opublikowany automatycznie. W południe reklamowany rozmiar się wyprzedał. Sklep powinien zmienić komunikat lub zatrzymać post. Sama aktualizacja stanu magazynowego nie poprawi tekstu, który czeka już w harmonogramie.

7 pytań przed publikacją

Na koniec wystarczy krótka kontrola. Jeżeli przy którymś pytaniu odpowiedź brzmi „nie wiem”, publikacja powinna poczekać na sprawdzenie.

1. Czy cena, dostępność i parametry zgadzają się z aktualną ofertą?

2. Czy termin i warunki promocji są poprawne, a przy obniżce sprawdzono właściwą cenę odniesienia i względem niej obliczono rabat?

3. Czy każde konkretne twierdzenie ma potwierdzenie w źródle?

4. Czy tekst, grafika, wezwanie do działania i strona docelowa dotyczą tej samej oferty?

5. Czy zakres danych osobowych ograniczono do minimum, a zbędne informacje poufne usunięto?

6. Czy publikowana jest właściwa, zaakceptowana wersja?

7. Czy oferta jest nadal aktualna w chwili publikacji?

Kontrola ma zatrzymywać pomyłki, a nie pracę

Dobra procedura nie polega na wielokrotnym czytaniu tego samego tekstu i sprawdzaniu każdego przecinka. Ma zatrzymać kilka błędów, które najmocniej wpływają na decyzję klienta: nieprawidłową cenę, nieaktualną promocję, obietnicę bez potwierdzenia, niewłaściwy wariant, błędny link albo dane przekazane bez potrzeby.

AI może skrócić czas przygotowania tekstu i zaproponować kilka sposobów przekazania tej samej informacji. O tym, czy treść jest prawdziwa, aktualna i gotowa do publikacji, nadal powinien decydować człowiek mający dostęp do właściwych danych sklepu.

Nota o autorze

Jarosław Maladyn – założyciel Spreenity.pl. Projektuje procesy przygotowywania, akceptowania i publikowania treści w wielu kanałach. W pracy z AI stosuje prostą zasadę: model pomaga przygotować wersję roboczą, a człowiek odpowiada za źródła, decyzję i publikację.

Materiały źródłowe

1. NIST AI 600-1 – profil ryzyka generatywnej AI, w tym konfabulacji.

2. RODO – Rozporządzenie (UE) 2016/679 – art. 4, 5, 6, 28, 32 i 44-49 oraz motyw 26.

3. EROD: Administrator czy podmiot przetwarzający – role i umowy powierzenia.

4. EROD: Międzynarodowe transfery danych – transfery poza EOG.

5. UOKiK: „Informacja o obniżce ceny” – wyjaśnienia Prezesa UOKiK.

Materiał edukacyjny; nie stanowi opinii prawnej.