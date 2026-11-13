Mail do biura tłumaczeń, wycena za kilka tysięcy kart produktów, termin za miesiąc. Tak zaczyna się wiele zagranicznych ekspansji polskich sklepów. I właśnie tu często zaczyna się problem. Tłumaczenie to ostatni krok, nie pierwszy. Wcześniej trzeba podjąć pięć decyzji, od których zależy, czy nowa wersja sklepu w ogóle pojawi się w Google, czy przez pół roku będzie ładnie przetłumaczoną witryną, której nikt nie odwiedza. Każdą z nich da się później zmienić. Tyle że po starcie każda zmiana kosztuje kilka razy więcej.

Decyzja 1: nie cały katalog, tylko to, czym wygrasz

Kusi, żeby wrzucić wszystko. Skoro tłumaczenie maszynowe kosztuje grosze, czemu nie od razu 5 000 produktów?

Bo dla Google to 5 000 nowych adresów bez historii, bez linków i bez jednego powodu, żeby pokazać je wyżej niż lokalnych sprzedawców. Zamiast tego wybierz kategorie, w których naprawdę masz przewagę na nowym rynku: cenę, wybór, czas dostawy albo produkt, którego miejscowi nie mają. Opisz je porządnie, sprawdź, co się sprzedaje, i dopiero potem dokładaj resztę.

Mniej stron, ale lepszych. W SEO to prawie zawsze wygrywa.

Decyzja 2: własny sklep czy marketplace

Sklep ma większy wybór niż strona firmowa. Oprócz katalogu w domenie, subdomeny czy domeny krajowej jest jeszcze marketplace: Amazon, eMAG czy lokalni gracze.

Marketplace daje szybki start i gotowy ruch. Ale klient, opinie i dane zostają u platformy, a w Google często wyżej jest karta produktu na marketplace niż Twój własny sklep. Dlatego wiele firm robi to w dwóch krokach: test popytu na marketplace, własna wersja sklepu tam, gdzie sprzedaż się potwierdzi.

Jeśli stawiasz na własny sklep, sprawdź platformę, zanim kupisz wtyczkę do tłumaczeń. Czy każda wersja językowa ma osobne adresy? Własne tytuły i opisy? Poprawny hreflang? Część wtyczek tłumaczy treść dopiero w przeglądarce. Klient widzi niemiecki, a Google może wciąż widzieć tylko polski, pod jednym adresem. Dlatego przy SEO międzynarodowym platformę sprawdza się na samym początku, a nie po starcie.

Decyzja 3: cena, którą klient rozumie od razu

Klient z Monachium widzi cenę w złotych. Albo widzi euro, ale o koszcie wysyłki dowiaduje się w koszyku, gdy jest równy cenie produktu. Wraca do Google i klika następny wynik.

Cena w lokalnej walucie, koszt i czas dostawy, zasady zwrotów: to wszystko powinno być na karcie produktu, nie trzy kliknięcia dalej. Jest też strona techniczna. Dane strukturalne produktu i plik w Google Merchant Center muszą się zgadzać z tym, co klient widzi w danym kraju. Inna cena w pliku niż na stronie potrafi wyrzucić produkty z bezpłatnych wyników produktowych. Często zupełnie po cichu, jeśli nikt regularnie nie zagląda do Merchant Center.

Decyzja 4: filtry i rozmiary też muszą mówić po niemiecku

W sklepie nie tłumaczy się tylko opisów. Nazwy kolorów, rozmiarów, materiałów i filtrów lądują w adresach, tytułach kategorii i danych produktowych. Zostawione po polsku albo przetłumaczone słowo w słowo nie trafią w to, co ludzie naprawdę wpisują.

Do tego dochodzą rzeczy, których tłumacz nie wyłapie: rozmiary butów i pościeli opisuje się w różnych krajach inaczej, a popularne w Polsce kombinacje filtrów mogą na nowym rynku nikogo nie interesować. I odwrotnie. Zanim nadasz filtrom własne, indeksowane strony, sprawdź, czego szukają klienci w tym kraju, a nie w Polsce.

Decyzja 5: ktoś musi odpisać po włosku

Brzmi jak sprawa działu obsługi, nie SEO. A jednak.

Nowa wersja sklepu startuje bez historii. Pierwsze opinie klientów z danego kraju, w ich języku, to ważny sygnał zaufania dla kupujących, a w wynikach produktowych i lokalnych także dla Google. Jeśli na maila po włosku odpowiada autoresponder, a zwrot trwa trzy tygodnie, opinie będą takie, że żadne SEO ich nie przykryje.

Jeden rynek z pełną obsługą da więcej niż trzy z samym tłumaczeniem.

Dopiero teraz: tłumaczenie

Gdy wiesz, co sprzedajesz, gdzie i komu, możesz wreszcie napisać do tłumacza. Z jedną zmianą: nie przekładaj polskich fraz. Sprawdź, jakimi słowami szukają klienci w danym kraju, i na tej podstawie przygotuj treści kategorii i najważniejszych produktów. Całą techniczną stronę, od struktury adresów przez hreflang po mierzenie efektów osobno dla każdego kraju, dobrze opisuje poradnik pozycjonowanie zagraniczne krok po kroku.

Efekt uboczny jest bardzo przyjemny: sklep, który zaczyna od tych pięciu decyzji, płaci za tłumaczenie mniej. Tłumaczy przecież to, co ma szansę się sprzedać, a nie cały magazyn.