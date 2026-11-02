Klient dodał produkty, ale nie złożył zamówienia. Zamiast od razu wysyłać kupon, warto pomóc mu wrócić do wyboru, wyjaśnić warunki dostawy i usunąć przeszkodę. Sekwencja porzuconego koszyka ma sens wtedy, gdy reaguje na aktualną sytuację kupującego. Dobry temat wiadomości nie uratuje procesu, który przypomina o zakupie już po jego zakończeniu. Autorem artykułu jest GrowCommerce.

1. Najpierw ustal, co oznacza porzucenie

Rozdziel trzy sytuacje: przeglądanie produktów, koszyk bez zamówienia i złożone zamówienie oczekujące na płatność. W pierwszej klient może jeszcze nie być gotowy do zakupu. W drugiej przydaje się powrót do wybranych produktów. W trzeciej potrzebna jest obsługa konkretnego zamówienia, a nie ponowne zachęcanie do złożenia go od początku.

Jako roboczą definicję porzucenia przyjmij brak aktywności przez ustalony czas, na przykład godzinę od ostatniej zmiany koszyka. Nie licz tej godziny od pierwszego dodania produktu, jeśli klient nadal wybiera kolejne rzeczy. Osobno określ, skąd system ma adres odbiorcy i na jakiej podstawie kwalifikuje go do komunikacji. Sam zapis koszyka w panelu nie oznacza jeszcze, że masz komplet warunków do wysyłki.

2. Trzy wiadomości to wariant do przetestowania, nie obowiązek

Poniższy plan jest propozycją startową. Odstępy liczymy od ostatniej aktywności w koszyku, a nie od poprzedniego e-maila. W sklepie z rzadko kupowanym, drogim wyposażeniem mogą być potrzebne dłuższe przerwy, a w innym wystarczą dwa kontakty.

Po około godzinie: spokojne przypomnienie, wybrane produkty i jeden przycisk powrotu. Bez rabatu.

Po około 24 godzinach: odpowiedź na jedną prawdopodobną obawę, na przykład koszt dostawy, dobór rozmiaru albo sposób kontaktu ze sklepem.

Po około 72 godzinach: ostatnia pomoc w podjęciu decyzji. Zachęta cenowa tylko wtedy, gdy sklep ma na nią budżet i jasno ustalone warunki. Brak rabatu jest pełnoprawnym wariantem.

Jeśli wiadomość wypadnie w środku nocy, można przesunąć ją na ustalone godziny kontaktu. Warto też ograniczyć łączną liczbę wiadomości od sklepu, aby przypomnienie o koszyku nie spotkało się tego samego dnia z kilkoma newsletterami. Te ograniczenia ustala się dla całej komunikacji, nie tylko jednej automatyzacji.

3. Co napisać: trzy krótkie przykłady

Pierwszy e-mail

Temat: Wracasz do swoich zakupów?

Treść: Wybrane produkty znajdziesz pod poniższym przyciskiem. Możesz wrócić do koszyka i sprawdzić aktualną dostępność oraz cenę. Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze, odpowiedz na tę wiadomość.

Przycisk: Wróć do koszyka

Pod tekstem wystarczy pokazać zdjęcie, nazwę, wariant i liczbę sztuk. Nie dodawaj całego katalogu. Zdanie o zarezerwowanych produktach ma sens wyłącznie wtedy, gdy sklep rzeczywiście je rezerwuje, a nie tylko zapamiętuje zawartość koszyka.

Drugi e-mail

Temat: Pytanie przed zamówieniem?

Treść: Jeśli chcesz upewnić się co do dostawy lub wybranego wariantu, napisz do nas. Aktualne opcje i koszt dostawy zobaczysz podczas składania zamówienia.

Przycisk: Sprawdź koszyk

Ten etap powinien odpowiadać realnej przeszkodzie. Sklep z odzieżą może podlinkować własną tabelę rozmiarów, a sklep z wyposażeniem podać potwierdzony termin realizacji. Nie obiecuj darmowej dostawy wszystkim, gdy zależy ona od wartości zamówienia lub wybranego przewoźnika.

Trzeci e-mail

Temat: Czy pomóc Ci dokończyć wybór?

Treść: Jeśli nadal rozważasz te produkty, możesz wrócić do koszyka poniżej. Gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, odpowiedz na ten e-mail.

Przycisk: Wróć do wyboru

To wariant bez rabatu. Jeśli zdecydujesz się dodać kupon, dopisz jego wartość, objęte produkty, ewentualny próg i prawdziwą datę końca. Nie używaj sztucznego odliczania ani komunikatu o ostatnich sztukach bez potwierdzenia w stanach magazynowych.

4. Warunki zatrzymania są ważniejsze niż kolejny e-mail

Przed każdą wysyłką ponownie sprawdź stan koszyka, zamówienia i odbiorcy. Lista przygotowana dzień wcześniej może być już nieaktualna. Warto przyjąć następujące reguły operacyjne:

Złożenie zamówienia dla danego koszyka kończy sekwencję, także gdy płatność jeszcze nie dotarła. Dalszą obsługę płatności prowadzi odrębny proces.

Wycofanie zgody, sprzeciw wobec marketingu lub wypis wykluczają kolejne wiadomości marketingowe, również już zaplanowane.

Trwały błąd adresu i zgłoszenie spamu blokują następne próby kontaktu marketingowego.

Ponowna aktywność klienta aktualizuje czas i zawartość koszyka, zamiast uruchamiać kilka równoległych sekwencji.

Niedostępny wariant nie jest przedstawiany jako gotowy do zakupu. W wiadomości i po przejściu do sklepu trzeba uwzględnić aktualne dane.

Przycisk powrotu powinien otwierać właściwy koszyk lub jasno wyjaśniać, co można odtworzyć. Link z e-maila nie może dawać dostępu do konta, adresów dostawy czy historii zakupów bez odpowiedniego uwierzytelnienia.

5. Rabat licz od wyniku, nie od liczby kliknięć

Zniżka nie musi pojawić się nawet w ostatniej wiadomości. Zacznij od przypomnienia i informacji, a potem porównaj wariant bez zachęty z wariantem rabatowym. Jeżeli każdy koszyk od razu dostaje kupon, trudno ocenić, czy rabat pomógł kupić, czy tylko obniżył cenę osobie, która i tak wróciłaby do sklepu.

Przykład wyłącznie rachunkowy: koszyk ma wartość 200 zł netto, a marża kwotowa przed rabatem wynosi 60 zł. Rabat 10% zmniejsza przychód o 20 zł, więc z tych 60 zł zostaje 40 zł przed pozostałymi kosztami. Do porównania trzeba jeszcze doliczyć między innymi ewentualną dopłatę do dostawy i koszt obsługi. Wyższy przychód przypisany do e-maili nie musi oznaczać lepszego wyniku sklepu.

6. Shoper i WooCommerce: odbierz działanie, nie sam przełącznik

Dokumentacja Shopera opisuje listę koszyków osób zarejestrowanych i gości [1]. Na etapie wdrożenia sprawdź, jakie dane faktycznie trafiają z Twojego sklepu do wybranego rozwiązania: zawartość, wariant, czas ostatniej aktywności i informacja o złożeniu zamówienia. Widok w panelu i komplet zdarzeń potrzebnych do automatyzacji to dwie osobne rzeczy.

W WooCommerce dostępne są rozszerzenia, których dokumentacja rozdziela odzyskiwanie koszyków od obsługi oczekujących zamówień [2]. Nie zakładaj identycznego działania różnych dodatków. Sprawdź zgodność używanej integracji z formularzem zamówienia, zakupy gościa i to, czy po zmianie wariantu wiadomość pokazuje nowy wybór.

Przed uruchomieniem przygotuj kontrolowane przypadki na własnych adresach: koszyk uprawnionego odbiorcy, koszyk bez wymaganej zgody, zamówienie złożone przed terminem wysyłki oraz wypis po pierwszej wiadomości. Sprawdź też przycisk powrotu na telefonie i zmianę dostępności produktu. Celem testu jest zarówno poprawne wysłanie wiadomości, jak i poprawne niewysłanie jej wtedy, gdy warunki przestały być spełnione.

7. Zgody i prywatność: co sprawdzić w źródłach

RODO opisuje podstawy przetwarzania danych. Przewodnik EROD pokazuje, że dobór podstawy zależy od celu i okoliczności [3]. Osobno art. 398 Prawa komunikacji elektronicznej odnosi przesyłanie informacji handlowej, w tym marketingu bezpośredniego, do uprzedniej zgody; art. 400 odsyła w kwestii jej uzyskania do przepisów o ochronie danych [4]. To dwa zagadnienia do sprawdzenia przed uruchomieniem procesu.

Wytyczne EROD 05/2020 omawiają dobrowolność, konkretność, świadomość i jednoznaczność zgody, jej wykazanie oraz łatwe wycofanie [5]. Jako dobrą praktykę konfiguracji przyjmij osobne, domyślnie niezaznaczone pole i zachowanie dowodu: kiedy, gdzie i na jaką treść odbiorca się zgodził. Sam adres wpisany w formularzu zamówienia nie powinien automatycznie zmieniać statusu odbiorcy na zgodę marketingową.

Przed startem ustal z osobą odpowiedzialną za ochronę danych zakres zgody, podstawę przetwarzania, informację dla odbiorcy, okres przechowywania i role dostawców. Osobno uwzględnij używane mechanizmy śledzenia. Warto mieć widoczny wypis i sprawdzoną obsługę rezygnacji we wszystkich połączonych systemach. Przewodnik EROD wyjaśnia również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego [6]. Powyższe punkty są listą kontrolną wdrożenia, nie oceną prawną konkretnego formularza lub sklepu.

8. Mierz zakupy i koszt zachęt

Na początek obserwuj doręczenia, powroty do koszyka, zamówienia, wypisy i skargi. Otwarcie e-maila samo nie potwierdza zakupu. Ustal jedno okno przypisywania wyniku i nie licz tego samego zamówienia wielokrotnie tylko dlatego, że klient kliknął kilka wiadomości.

Jeżeli masz wystarczający ruch, losowo wydziel niewielką grupę uprawnionych odbiorców, która nie dostanie sekwencji, i porównaj zakup oraz marżę w obu grupach w takim samym czasie. To pomaga odróżnić powroty, które wystąpiłyby bez kontaktu, od dodatkowego efektu wiadomości. Nie wyciągaj wniosku po kilku zamówieniach i nie zmieniaj jednocześnie odstępów, treści oraz rabatu, bo nie rozpoznasz, co wpłynęło na wynik.

Zacznij od prostego scenariusza. Jedno rzetelne przypomnienie z działającym powrotem do koszyka jest lepszym punktem startu niż rozbudowana sekwencja bez aktualnych danych o zakupie i rezygnacji z kontaktu.

Autorem artykułu jest GrowCommerce.

Źródła

Dostęp do poniższych materiałów zweryfikowano 30.10.2026. Przykładowe godziny, treści wiadomości i rachunek marży są propozycjami autora, a nie gwarancją wyniku.

[1] ShoperPolska platforma SaaS do prowadzenia sklepu internetowego, oferowana w modelu abonamentowym. Konkuruje z rozwiązaniami takimi jak IdoSell, Sky-Shop czy globalny Shopify, celując głównie w małe i średnie sklepy.Pełna definicja w słowniku →, Porzucone koszyki. Dokumentacja platformy, aktualizacja 03.06.2026.

https://www.shoper.pl/learn/artykul/porzucone-koszyki

[2] WooCommerce, Abandoned Cart Recovery. Dokumentacja jednego z rozszerzeń, przykład rozdzielenia koszyków i oczekujących zamówień, nie opis wszystkich wdrożeń WooCommerce.

https://woocommerce.com/document/abandoned-cart-recovery/

[3] EROD, przewodnik dla małych firm: Process personal data lawfully, podstawy przetwarzania danych i zasady zgody.

https://www.edpb.europa.eu/sme/be-compliant/process-personal-data-lawfully_en

[4] Prawo komunikacji elektronicznej, art. 398 i 400. Oficjalny tekst ujednolicony Kancelarii Sejmu z 16.10.2026, s. 286-288. Karta aktu i tekst:

https://eli.gov.pl/eli/DU/2024/1221/ogl

https://eli.gov.pl/api/acts/DU/2024/1221/text/U/D20241221Lj.pdf

[5] EROD, Wytyczne 05/2020 dotyczące zgody na mocy rozporządzenia 2016/679, w szczególności rozdziały 3 i 5.

https://www.edpb.europa.eu/documents/guideline/guidelines-052020-on-consent-under-regulation-2016679_pl

https://www.edpb.europa.eu/system/files/documents/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_pl.pdf

[6] EROD, przewodnik dla małych firm: Respect individuals’ rights, część Right to object.

https://www.edpb.europa.eu/sme/be-compliant/respect-individuals-rights_en