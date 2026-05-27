Autonomiczna platforma AI e-commerce Baseig S.A. weszła w fazę komercjalizacji. Notowana na rynku NewConnect spółka zakończyła zamknięte testy płatnej platformy SaaS, osiągając 35 tys. zł miesięcznych przychodów powtarzalnych (MRRMiesięczny powtarzalny przychód (Monthly Recurring Revenue) – suma regularnych, cyklicznych opłat od klientów w skali miesiąca. Wskaźnik używany w modelach subskrypcyjnych, w tym przez dostawców oprogramowania dla e-commerce.Pełna definicja w słowniku →). Publiczna premiera zaplanowana jest na czerwiec 2026 roku.

Podsumowanie

• 35 tys. zł MRR – przychody z zamkniętych, płatnych wdrożeń wersji beta systemu.

• 105 tys. zł przychodów własnej marki – sklep „Geschaft” wygenerował w kwietniu 104,6 tys. zł, wzrost o 107 proc. m/m.

• 70+ algorytmów analitycznych – budowanych na 3 latach rzeczywistych operacji e-commerce.

• Ekspansja USA – Baseig założył już spółkę zależną na rynku amerykańskim.

Komercjalizacja platformy SaaS

Baseig S.A. przeszedł z fazy budowy technologii do etapu komercjalizacji. Zamknięte wdrożenia wersji beta przyniosły spółce 35 tys. zł miesięcznych przychodów powtarzalnych. Zamiast ponosić wyłącznie koszty trenowania modeli AI, spółka rozwija i uczy swoje sieci neuronowe w realnym środowisku biznesowym – na własnej marce odzieżowej „Geschaft”, która wystartowała ze sprzedażą 3 miesiące przed datą raportu.

Własny sklep e-commerce marki wygenerował w kwietniu 2026 roku przychody na poziomie 104,6 tys. zł, co oznacza wzrost o 107 proc. w stosunku do marca. Spółka traktuje ten wynik jako dowód skuteczności algorytmów dla przyszłych klientów platformy SaaS.

„Nie budujemy wizji bez modelu biznesowego. Baseig nie tylko rekomenduje działania, ale realnie generuje wzrost. Nasza marka e-commerce, która ruszyła ze sprzedażą zaledwie 3 miesiące temu, osiągnęła w kwietniu przychody na poziomie 104,6 tys. zł, co oznacza wzrost o 107 proc. w stosunku do marca. To najlepszy dowód dla naszych przyszłych klientów, że algorytmy Baseig potrafią w krótkim czasie zbudować skalowalną i zyskowną sprzedaż od zera” – powiedział Kamil Stanek, Prezes Zarządu Baseig S.A.

Architektura Multi-Agent System

Platforma Baseig opiera się na architekturze Multi-Agent System, w której współpracują cztery warstwy: Intelligence (przetwarzanie danych), Decision Engine (planowanie scenariuszy), Execution (autonomiczne zarządzanie budżetami) oraz Reinforcement (stała poprawa wyników w pętli feedbacku). System nie pełni funkcji doradcy – przejmuje odpowiedzialność za marketing, analitykę i strategię klienta.

System przetwarza dane z ponad 70 algorytmów analitycznych, budowanych na bazie 3 lat rzeczywistych operacji e-commerce. Stanowi to barierę wejścia dla potencjalnej konkurencji. Platforma oferuje integrację z modelami takimi jak Claude, zarządzając kampaniami Meta Ads i Google Ads oraz platformami sklepowymi w czasie rzeczywistym.

Licencjonowanie technologii i ekspansja zagraniczna

Start otwartej platformy SaaS to jeden z filarów monetyzacji. Baseig prowadzi zaawansowane rozmowy B2B dotyczące licencjonowania swojej warstwy inteligencji. Negocjacje obejmują podmioty z sektorów rozrywki, mediów, edukacji, FMCG i nieruchomości. Szczegóły pierwszych współprac mają być znane na przełomie czerwca i lipca 2026 roku.

„Prowadzimy zaawansowane rozmowy z dużymi podmiotami z różnych sektorów – od rozrywki, mediów i edukacji, aż po rynek FMCG i nieruchomości. Przedmiotem negocjacji jest komercyjne udostępnienie naszej warstwy inteligencji, aby zintegrować i zoptymalizować wielkie, korporacyjne zbiory danych. Szczegółów dotyczących pierwszych współprac oczekujemy na przełomie czerwca i lipca” – dodaje Kamil Stanek.

Docelowo technologia Baseig została zaprojektowana z myślą o ekspansji globalnej. Po walidacji na rynku polskim kolejnym strategicznym celem jest wejście na rynek Stanów Zjednoczonych, gdzie spółka założyła już oddział.