Billennium wprowadza Bielik.AI do sektora publicznego

Bielik.AI to rodzina dużych modeli językowych, które powstały z myślą o języku polskim. Rozwój tych modeli rozpoczął się w 2022 roku, a ich twórcą jest Fundacja SpeakLeash. W ostatnim czasie Bielik.AI zyskał wsparcie ze strony Billennium, polskiej firmy IT, która ma globalny zasięg i doświadczenie w cyfrowej transformacji przedsiębiorstw. Współpraca ta ma na celu wprowadzenie zaawansowanych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, które mogą znacząco wpłynąć na rozwój polskiego rynku.

Podsumowanie

• Bielik.AI to rodzina modeli językowych stworzonych dla języka polskiego.

• Billennium wspiera rozwój Bielik.AI, co otwiera nowe możliwości dla firm.

• Współpraca z Fundacją SpeakLeash ma na celu wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań.

• Modele Bielik.AI są dostępne dla użytkowników i wspierają lokalne potrzeby.

Współpraca Billennium z Fundacją SpeakLeash

Billennium, jako firma z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w branży IT, ogłosił współpracę z Fundacją SpeakLeash, co stanowi istotny krok w kierunku rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce. Bielik.AI, wytrenowany na unikalnym zbiorze danych, jest w stanie skutecznie radzić sobie z językiem polskim oraz jego lokalnymi niuansami. Co ważne, wszystkie elementy systemu, w tym zestawy danych i oprogramowanie do trenowania modeli, są dostępne za darmo. Taki model otwartości ma na celu przyspieszenie cyfryzacji w Polsce oraz zapewnienie technologicznej suwerenności kraju.

Billennium planuje wdrożenie Bielik.AI w różnych sektorach, w tym w administracji publicznej oraz w biznesie. Dzięki temu możliwe będzie automatyzowanie procesów, co przyczyni się do zwiększenia efektywności i poprawy jakości obsługi klientów. Współpraca ta otwiera nowe perspektywy dla rozwoju kluczowych obszarów, takich jak automatyzacja przetwarzania dokumentów czy usprawnienie komunikacji między instytucjami.

Zastosowania Bielik.AI w różnych sektorach

Bielik.AI ma potencjał do zastosowania w wielu obszarach, co czyni go istotnym narzędziem dla polskich przedsiębiorstw. W sektorze publicznym może wspierać automatyzację przetwarzania dokumentów oraz poprawić jakość obsługi obywateli. W kontekście cyberbezpieczeństwa, Bielik.AI może pomóc w zmniejszeniu zależności od zagranicznych dostawców, co zwiększy bezpieczeństwo danych oraz suwerenność technologiczną Polski.

W obszarze biznesowym, Bielik.AI może być wykorzystywany do zautomatyzowanej obsługi klienta w języku polskim, co pozwoli na lepsze dopasowanie rozwiązań AI do lokalnych potrzeb. Billennium już opracowało pierwsze rozwiązania oparte na Bieliku, w tym chatboty dedykowane siłom zbrojnym, które dostarczają kluczowej wiedzy operacyjnej. Takie zastosowania pokazują, jak Bielik.AI może wspierać różne sektory, przyczyniając się do ich rozwoju.

Przyszłość Bielik.AI i Billennium

Billennium i Fundacja SpeakLeash planują dalszy rozwój Bielik.AI, w tym prace nad modelami multimodalnymi, które będą w stanie analizować zdjęcia. Współpraca ta ma na celu nie tylko rozwój technologii, ale także budowanie lokalnej społeczności open-source, która będzie mogła tworzyć sztuczną inteligencję na światowym poziomie. Jak podkreśla Sebastian Kondracki, prezes Fundacji SpeakLeash: „Od początku stawiamy na otwartość: kod Bielika jest dostępny dla każdego, a liczba badaczy i programistów pracujących nad projektem rośnie z tygodnia na tydzień.”

Billennium, jako partner Fundacji SpeakLeash, ma na celu nie tylko rozwój technologii, ale także budowanie niezależnej i bezpiecznej sztucznej inteligencji w Polsce. Bartosz Łopiński, prezes Billennium, zaznacza, że „Bielik.AI nie jest już tylko pojedynczym modelem – to cała ewoluująca rodzina rozwiązań, które mogą działać tam, gdzie liczy się wydajność, prywatność i natywne rozumienie języka.”