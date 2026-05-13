BLIK płatności europejskie zyskują nowy wymiar – polski system dołącza do inicjatywy EuroPA i EPI, która ma połączyć lokalne portfele cyfrowe ponad granicami. Celem jest włączenie polskich i słowackich użytkowników BLIKA do wspólnej sieci umożliwiającej przelewy między różnymi systemami płatniczymi w Europie.

Podsumowanie

• BLIK dołącza do inicjatywy EuroPA i EPI – wspólny model płatności łączący lokalne portfele cyfrowe w Europie.

• Partnerzy: Bancomat (Włochy), Bizum (Hiszpania, Andora), SIBS/MB Way (Portugalia), Vipps MobilePay (Norwegia, Szwecja, Dania, Finlandia), EPI z portfelem Wero (Francja, Niemcy, Belgia, Holandia).

• Przelewy między systemami – najpierw P2P, od przyszłego roku także płatności w sklepach stacjonarnych.

• Projekt obejmie ponad jedną czwartą mieszkańców Europy; w kolejnych miesiącach dołączą następne portfele.

Partnerzy projektu

BLIK dołącza do grona partnerów inicjatywy EuroPA i EPI. W skład grupy wchodzą: Bancomat we Włoszech, Bizum w Hiszpanii i Andorze, SIBS/MB Way w Portugalii, Vipps MobilePay w Norwegii, Szwecji, Danii i Finlandii oraz EPI, której portfel Wero działa we Francji, Niemczech, Belgii i Holandii.

O współpracy poinformowano na początku roku, kiedy strony uzgodniły inwestycję w interoperacyjność – zapewnienie współdziałania różnych metod płatności. Celem jest paneuropejska sieć płatnicza integrująca lokalnych dostawców i umożliwiająca transakcje między krajami oraz walutami. Prace nad rozwiązaniem już trwają.

P2P najpierw, sklepy stacjonarne potem

Współpraca ma umożliwić użytkownikowi BLIKA wysyłanie pieniędzy do osoby korzystającej z Bizum, MB Way lub EPI, mimo że obie strony używają różnych rozwiązań płatniczych. Początkowo funkcjonalność obejmie użytkowników indywidualnych. W przyszłym roku zakres ma zostać rozszerzony na płatności w sklepach stacjonarnych.

BLIK potwierdził zainteresowanie dołączeniem do inicjatywy, zgodnie z podejściem partnerów zakładającym wspólne budowanie i finansowanie centralnej infrastruktury interoperacyjności.

Ponad ćwierć Europy w jednej sieci

Szacuje się, że europejska interoperacyjność płatnicza obejmie ponad jedną czwartą mieszkańców Europy. W kolejnych miesiącach do projektu mają dołączać następne portfele cyfrowe, co zwiększy liczbę potencjalnych użytkowników.