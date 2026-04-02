BLIK, polski system płatności mobilnych rozwijany przez Polski Standard Płatności, rozszerza swoją obecność w strefie euro. Po uruchomieniu płatności BLIK na Słowacji w 2024 roku dostęp do tysięcy sklepów e-commerce działających w tym kraju zyskują także klienci banków w Polsce. W marcie 2026 roku przeprowadzono pilotażowe transakcje, które potwierdziły gotowość rozwiązania, a z początkiem kwietnia rusza faza testów „friends & family„.

Podsumowanie

Ponad 21 mln użytkowników BLIK zyskuje dostęp do e-commerce w strefie euro

Słowacja: pierwszy rynek zagraniczny, uruchomiony w 2024 roku

Kwiecień 2026: start testów „ friends & family ” po pilotażu w marcu

” po pilotażu w marcu Koniec 2026: planowane wdrożenie dla słowackich banków w polskim e-commerce

Cel docelowy: pełna interoperacyjność wszystkich banków strefy euro

Ekspansja BLIK w strefie euro

Polski Standard Płatności realizuje strategię budowy płatności BLIK w Europie w oparciu o interoperacyjność między rynkami i uczestnikami systemu. Kluczowym elementem tej strategii jest wzajemne otwarcie sieci akceptantów między krajami, które wdrożyły system BLIK. Po uruchomieniu płatności na Słowacji w 2024 roku następuje kolejny etap – udostępnienie polskim klientom banków możliwości płatności w słowackich sklepach internetowych. Rozwiązanie opiera się na współpracy między bankami uczestniczącymi w systemie BLIK po obu stronach granicy. Docelowo wszystkie banki w strefie euro, które wdrożą BLIKA, uzyskają dostęp do sieci akceptantów e-commerce działających na polskim rynku, co stworzy spójny ekosystem płatniczy obejmujący całą strefę euro. – Od dłuższego czasu mówimy o tym, że przyszłość płatności w Europie polega na znoszeniu barier między rynkami. Udostępnienie BLIKA w strefie euro użytkownikom z Polski to praktyczna realizacja tego podejścia – polski system zyskuje dostęp do europejskiej sieci e-commerce, a klienci banków mogą korzystać z tej samej metody także przy transakcjach w euro – mówi Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIKA.

Mechanizm płatności transgranicznych

Transakcje będą realizowane w euro, co umożliwia korzystanie z BLIKA w środowisku płatności funkcjonującym w strefie euro. Przed zatwierdzeniem polski użytkownik zobaczy kurs wymiany oraz kwotę po przeliczeniu na złotówki. Za dostęp do tej usługi odpowiada spółka BLIK SK, która łączy polski system z lokalnym e-commerce. Rozrachunek i przewalutowanie transakcji odbywa się we współpracy z bankiem UniCredit, a sprzedawcy otrzymują środki w euro. Rozwiązanie nie wymaga zmian po stronie banków ani aplikacji mobilnych, co ułatwia jego wdrażanie i rozszerzanie o kolejnych uczestników rynku. Z rozwiązania będzie mogło korzystać ponad 21 mln konsumentów w Polsce.

Harmonogram wdrożenia i testów

Proces ekspansji BLIK w strefie euro przebiega etapami. W marcie 2026 roku przeprowadzono pilotażowe transakcje, które potwierdziły gotowość techniczną rozwiązania do obsługi płatności transgranicznych. Na podstawie wyników pilotażu z początkiem kwietnia 2026 roku rusza faza testów „friends & family„, pozwalająca na weryfikację działania systemu w warunkach zbliżonych do produkcyjnych. Kolejny krok, planowany na koniec 2026 roku, obejmie użytkowników słowackich banków korzystających z polskiego e-commerce. To symetryczne rozwiązanie zapewni pełną interoperacyjność – polscy klienci zapłacą BLIKIEM w słowackich sklepach, a słowaccy klienci wykorzystają BLIKA w polskich sklepach internetowych.

Rynek e-commerce w Europie

Znaczenie interoperacyjności rośnie wraz ze skalą handlu online w Europie. Według danych Statista wartość sprzedaży online osiągnie ok. 603 mld euro w 2026 roku i wzrośnie do ponad 741 mld euro do 2030 roku. W tym czasie liczba kupujących zwiększy się do ok. 570 mln. Dla sprzedawców internetowych rozszerzenie BLIKA oznacza dostęp do szerszej grupy klientów posiadających konto w bankach uczestniczących w systemie. Integracja płatności BLIK w Europie wpisuje się w trend rosnącej popularności płatności mobilnych w e-commerce transgranicznym, gdzie klienci oczekują możliwości korzystania z ulubionych metod płatności niezależnie od kraju sprzedawcy.