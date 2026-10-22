BLIKPolski system płatności mobilnych oparty na sześciocyfrowych kodach generowanych w aplikacji bankowej. W e-commerce jedna z dominujących metod płatności, obok szybkich przelewów i kart.Pełna definicja w słowniku → jest dostępny jako metoda płatności na słowackiej platformie Gopass. Użytkownicy mogą opłacić w ten sposób skipassy, rezerwacje noclegów oraz bilety na atrakcje turystyczne dostępne w serwisie.

Z rozwiązania korzystają polscy użytkownicy BLIKA, a także klienci słowackich banków Tatra banka i mBank, którzy mają tę usługę w aplikacjach mobilnych.

Podsumowanie

BLIKIEM można zapłacić na stronie gopass.travel.

Oferta obejmuje m.in. skipassy, noclegi i bilety do atrakcji turystycznych.

Polscy klienci banków zobaczą kwotę przewalutowanej transakcji przed jej zatwierdzeniem.

Usługi turystyczne na Gopass

Na platformie dostępne są m.in. skipassy do ośrodków Jasná oraz w Tatrach Wysokich, w tym w Tatrzańskiej Łomnicy i Szczyrbskim Jeziorze. Przez Gopass można także rezerwować noclegi w hotelach położonych w ośrodkach wypoczynkowych oraz kupować bilety do parków wodnych Tatralandia i Bešeňová.

Udostępnienie BLIKA na Gopass rozwija współpracę z grupą Tatry Mountain Resorts. W czerwcu 2026 roku grupa jako pierwsza umożliwiła polskim użytkownikom BLIKA opłacanie noclegów w słowackim e-commerce poprzez system rezerwacyjny tmrhotels.com.

Jak przebiega płatność

Po wybraniu BLIKA na gopass.travel użytkownik wpisuje sześciocyfrowy kod wygenerowany w aplikacji bankowej, a następnie zatwierdza transakcję w aplikacji mobilnej banku. Przy płatnościach w euro realizowanych przez klientów polskich banków kwota jest przeliczana na złotówki, a wartość przewalutowanej transakcji jest widoczna przed zatwierdzeniem.