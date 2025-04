BLIK: Nowa integracja z Montonio dla e-commerce w Polsce

Montonio, platforma fintech, która upraszcza płatności w e-commerce w Europie, ogłosiła współpracę z BLIKIEM, popularnym mobilnym systemem płatności w Polsce. Dzięki tej integracji sprzedawcy zyskają możliwość natychmiastowego oferowania płatności BLIKIEM, co zapewni ich klientom płynne i bezpieczne doświadczenie zakupowe, dostosowane do lokalnych preferencji.

Podsumowanie

• Montonio nawiązało współpracę z BLIKIEM, co umożliwia sprzedawcom łatwe wdrożenie płatności BLIKIEM.

• BLIK zyskał znaczną popularność, osiągając 18,5 miliona użytkowników na koniec 2024 roku.

• Integracja poprawia doświadczenie zakupowe, zwiększając konwersje i redukując porzucanie koszyków.

• Montonio planuje rozszerzenie integracji BLIKA poza Polskę, co może wpłynąć na rozwój regionalny.

Wzrost Popularności BLIKA

BLIK, od momentu swojego debiutu w 2015 roku, zyskał ogromne uznanie wśród polskich konsumentów. Liczba użytkowników wzrosła z około pół miliona w 2016 roku do 18,5 miliona na koniec 2024 roku. W ciągu ostatniego roku użytkownicy BLIK przeprowadzili ponad 2,4 miliarda transakcji, co oznacza wzrost o 37% w porównaniu do roku 2023. Taki rozwój pokazuje, jak ważna jest ta metoda płatności dla polskiego rynku e-commerce. Dzięki BLIK sprzedawcy mogą oferować swoim klientom wygodne i szybkie płatności, co przekłada się na większą satysfakcję z zakupów.

Korzyści z Integracji BLIKA

Integracja BLIKA z platformą Montonio przynosi wiele korzyści dla sprzedawców. Dzięki bezpośredniej aktywacji BLIK-a w ustawieniach płatności, sprzedawcy mogą szybko i bezproblemowo wdrożyć tę metodę płatności. Montonio, jako jeden z pierwszych dostawców, oferuje płatności BLIKIEM w procesie zakupowym, eliminując zbędne przekierowania. Taki proces płatności zwiększa satysfakcję klientów, co prowadzi do mniejszej liczby porzuconych koszyków. Przykładowo, jeden z polskich wydawców zauważył 28% wzrost konwersji przy finalizacji zakupów oraz 50% redukcję kosztów transakcji po wdrożeniu platformy Montonio.

Przyszłość płatności mobilnych

Andrzej Bagiński, Country Manager Montonio w Polsce, podkreśla znaczenie współpracy z BLIKIEM: „Nasza współpraca z BLIKIEM podkreśla zaangażowanie Montonio w dostarczanie innowacyjnych, zlokalizowanych rozwiązań płatniczych, które pomagają sprzedawcom rozwijać ich działalność biznesową.” Montonio planuje także rozszerzenie integracji BLIKA na inne rynki w Europie Środkowo-Wschodniej, co może przyczynić się do dalszego wzrostu platformy. Dzięki temu sprzedawcy będą mogli oferować swoim klientom bardziej zróżnicowane metody płatności, co w dłuższej perspektywie wpłynie na rozwój ich biznesów.