Bricomarché rozpoczyna wymianę systemu e-commerce używanego od ponad siedmiu lat. Nowa platforma ma połączyć ofertę placówek sieci w jeden proces zakupowy i udostępnić klientom ponad 150 tys. artykułów. Uruchomienie produkcyjne zaplanowano na drugą połowę 2027 roku.

Partnerem technologicznym wdrożenia jest Univio, a nowy e-commerce zostanie oparty na platformie VTEX.

Podsumowanie

Wspólna oferta sieci obejmuje obecnie 156 972 artykuły.

System ma automatycznie wybierać miejsce realizacji zamówienia.

Start produkcyjny nowego rozwiązania planowany jest na drugą połowę 2027 roku.

Sprzedaż internetowa Bricomarché wzrosła w I półroczu 2026 roku o ponad 30 proc. rok do roku.

Zakupy bez wyboru placówki na początku

W obecnym modelu zakupy online są w większym stopniu powiązane z wyborem konkretnej placówki. Po wdrożeniu nowego systemu klient ma najpierw korzystać ze wspólnego katalogu sieci, który będzie na bieżąco rozszerzany.

Po dodaniu produktu do koszyka algorytmy mają automatycznie wskazywać najkorzystniejsze miejsce realizacji zamówienia, aby ograniczać koszt dostawy ponoszony przez klienta. Rozwiązanie ma działać podobnie do wewnętrznego marketplace Bricomarché.

„Chcemy, aby klient mógł rozpocząć zakupy tam, gdzie jest mu najwygodniej i miał dostęp do możliwie szerokiej oferty całej sieci. Dotychczas konstrukcja e-commerce była w większym stopniu powiązana z wyborem konkretnej placówki. Nowy system pozwoli nam stworzyć nową, znacznie prostszą ścieżkę zakupową, w której technologia wesprze klienta w zakupach” – mówi Magdalena Wiśniewska, dyrektor pionu wdrażania innowacji w Bricomarché Polska.

Element rozwoju modelu omnichannel

Zmiana jest częścią rozwoju modelu omnichannel Bricomarché, obejmującego sprzedaż stacjonarną, kanały cyfrowe, aplikację mobilną, usługę click & collect oraz odbiór zamówień poza godzinami pracy placówek.

Sprzedaż internetowa Bricomarché wzrosła w latach 2020–2024 o 391 proc. W I półroczu 2026 roku zwiększyła się o ponad 30 proc. rok do roku.

VTEX i udział placówek w projekcie

Platforma VTEX umożliwia rozwój sprzedaży B2C i B2B, integrację kanałów oraz zarządzanie zamówieniami z różnych źródeł. Obejmuje także natywne rozwiązania marketplace, co ma pozwolić Bricomarché w przyszłości rozwijać kolejne modele sprzedaży bez wymiany podstawowej technologii.

W pracach nad wdrożeniem uczestniczą przedstawiciele VTEX, Univio, centrali Bricomarché oraz przedsiębiorcy prowadzący placówki sieci. Ich udział ma uwzględnić doświadczenia klientów i operacyjne uwarunkowania punktów realizujących zamówienia.