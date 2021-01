Klienci portalu Cinkciarz.pl mogą kupować już nie tylko waluty. Polski fintech zwiększa asortyment, oferując doładowania, kody i karty podarunkowe do gier, programów, muzyki, filmów i książek.

Uruchomiony w 2019 roku Cinkciarz.pl to sklep zapewniający klientom dostęp do różnorodnej rozrywki. Można w nim kupić wiele produktów cyfrowych, opłacając zamówienie jedną z wielu dostępnych metod płatności, a także walut.

Gry, muzyka, audiobooki, e-booki, VOD, karty podarunkowe są dostępne pod adresem: estore.cinkciarz.pl. Użytkownicy znajdą tam m.in. kody aktywacyjne czy doładowania do gier i popularnych platform, takich jak: PlayStation, Xbox, Nintendo i ich subskrypcji premium, a także kody dostępu do pakietów MS Office czy programów antywirusowych. Można również kupić dostęp do Spotify Premium, CDA Premium i Empik Go oraz karty podarunkowe do Empiku i Allegro.

Sklep jest w pełni zintegrowany z autorskim systemem płatności fintechu – Cinkciarz Pay. Dzięki temu klienci mogą opłacić zamówienie w dowolnej z 28 walut, korzystając z wielu wygodnych metod płatności.