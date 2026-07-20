DHL eCommerce Polska rozszerza współpracę z AllegroNajwiększa polska platforma marketplace, dla większości rodzimych sprzedawców główny kanał sprzedaży. Oferuje ekosystem obejmujący płatności Allegro Pay, program lojalnościowy Smart! oraz własną sieć logistyczną Allegro One.Pełna definicja w słowniku → i rozpoczyna dostawy do automatów Allegro One Box w ramach usługi Allegro Delivery. Partnerstwo, rozwijane od 2023 roku, wchodzi na nowy etap – przesyłki kierowane do One Box oraz paczki obsługiwane bezpośrednio przez DHL będą odbierane przez jednego kuriera. Wartość polskiego rynku e-commerce szacowana jest na 140 mld zł, a logistyka ostatniej mili staje się kluczowym elementem doświadczenia zakupowego.

Podsumowanie

• Jeden kurier DHL obsłuży paczki z Allegro One Box i dostawy bezpośrednie – sprzedawcy nie muszą koordynować kilku harmonogramów odbioru.

• DHL eCommerce dysponuje siecią blisko 24 000 punktów nadań i odbioru w Polsce oraz ponad 5 tys. kurierów.

• Współpraca DHL eCommerce z Allegro trwa od 2023 roku – obecne rozszerzenie obejmuje dostawy do automatów Allegro One Box.

Jeden kurier, wszystkie paczki

Rozszerzenie współpracy oznacza, że sprzedawcy korzystający z Allegro nie muszą już dostosowywać się do kilku harmonogramów odbioru przesyłek. Wszystkie paczki realizowane przez DHL eCommerce w ramach Allegro Delivery – zarówno te kierowane do Allegro One Box, jak i przesyłki z bezpośredniej współpracy z DHL, w tym przesyłki międzynarodowe – mogą zostać odebrane przez jednego kuriera DHL. To upraszcza codzienną logistykę i ułatwia zarządzanie sprzedażą online.

DHL eCommerce jako operator logistyczny w obszarze dostaw out-of-home wnosi do partnerstwa ponad 5 tys. kurierów oraz doświadczenie w zarządzaniu jedną z największych sieci automatów i punktów odbioru w Polsce. Firma dostarcza miliony przesyłek rocznie do klientów wybierających elastyczne formy odbioru.

Ekosystem Allegro Delivery

„Dostarczając przesyłki do Allegro One Box wykorzystujemy nasze doświadczenie operacyjne, aby jeszcze lepiej realizować dostawy i zapewniać klientom wygodny odbiór paczek jak najbliżej miejsc, w których bywają na co dzień” – mówi Tadeusz Puchała, Wiceprezes ds. Sprzedaży w DHL eCommerce Polska.

„Rozszerzenie współpracy z DHL eCommerce pozwala nam jeszcze lepiej wykorzystać potencjał sieci Allegro One, zwiększając wygodę klientów i rozwijając codzienną logistykę sprzedawców” – podkreśla Artur Zbroja, Transportation Director w Allegro.