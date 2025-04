Allegro Delivery: 26 000 punktów odbioru i nowe usługi

Od 27 marca 2025 roku klienci mogą korzystać z usług Allegro Delivery, które obejmują dostawy do punktów odbioru oraz dostawy kurierskie realizowane przez DHL eCommerce. Allegro Delivery, wcześniej oferujące dostawy do sieci ORLEN Paczka i Allegro One, rozszerza swoją sieć punktów odbioru do ponad 26 000 lokalizacji w całej Polsce.

Współpraca z DHL eCommerce

DHL eCommerce to jeden z kluczowych partnerów Allegro Delivery, który przyczynia się do rozwoju usług dostaw. Jako globalny operator logistyczny, DHL dysponuje rozbudowaną infrastrukturą oraz doświadczeniem w automatyzacji dostaw. Od 2001 roku firma rozwija sieć automatów paczkowych, a obecnie posiada ponad 150 000 punktów w Europie. Dzięki temu klienci Allegro mogą korzystać z szerokiej dostępności i wygody, co jest istotne w kontekście zakupów online.

Anna Krauze, Dyrektor ds. Strategicznego Rozwoju E-Commerce w DHL eCommerce Polska, podkreśla: „Jako globalny lider w branży logistycznej, dysponujemy szerokim doświadczeniem i kompleksową ofertą usług, które pozwalają nam skutecznie wspierać naszych klientów i odpowiadać na potrzeby rynku.” Współpraca z Allegro w ramach projektu Allegro Delivery ma na celu poprawę komfortu zakupów oraz doświadczeń klientów.

Korzyści dla sprzedających

Rozwój Allegro Delivery przynosi korzyści nie tylko dla klientów, ale także dla sprzedających. Od momentu wprowadzenia usługi w czerwcu 2024 roku, z Allegro Delivery korzysta już 95 000 firm, co pozwala im oferować wygodne i przewidywalne dostawy. Allegro Delivery upraszcza procesy logistyczne, a także zapewnia korzystne stawki dla sprzedających w programie Allegro Smart!. Dzięki temu sprzedający mogą łatwiej spełniać warunki przystąpienia do programu, co wpływa na ich konkurencyjność na rynku.

Allegro planuje dalszy rozwój swojej infrastruktury logistycznej. Do końca 2025 roku firma zamierza rozbudować sieć automatów paczkowych One Box o dodatkowe 2,5 tysiąca urządzeń. Równocześnie rozwijają się sieci partnerskie, takie jak ORLEN Paczka oraz DHL, co zwiększa zasięg Allegro Delivery. W chwili obecnej z 26 000 punktów odbioru, aż 16 000 to automaty paczkowe, co świadczy o rosnącej popularności tej formy dostawy.

Przyszłość Allegro Delivery

Allegro intensywnie pracuje nad nowymi funkcjonalnościami, które mają na celu zwiększenie wygody korzystania z automatów paczkowych wszystkich partnerów Allegro Delivery. Celem jest zapewnienie jednolitego, intuicyjnego i przewidywalnego doświadczenia dla użytkowników, niezależnie od wybranej formy dostawy. Allegro zapowiada również, że wkrótce do programu dołączą kolejni partnerzy, co jeszcze bardziej zwiększy dostępność usług dostaw.

Wprowadzenie Allegro Delivery to krok w stronę poprawy jakości usług dostaw w Polsce. Dzięki współpracy z takimi partnerami jak DHL eCommerce, Allegro może oferować przewidywalne ceny oraz lepsze zarządzanie kosztami, co wzmacnia jego pozycję na rynku e-commerce.