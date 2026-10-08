Grupa DHL planuje przeznaczyć ponad 400 mln euro na rozwój działalności w Europie Środkowo-Wschodniej do 2030 r. Inwestycje mają objąć infrastrukturę logistyczną, międzynarodowe połączenia i rozwiązania technologiczne.

W Polsce program obejmuje m.in. planowaną budowę nowego terminala lotniczego DHL Express w Katowicach oraz dalsze inwestycje dywizji Grupy w sieci magazynowe, dystrybucyjne i technologie.

Podsumowanie

DHL planuje zainwestować ponad 400 mln euro w Europie Środkowo-Wschodniej do 2030 r.

Środki mają trafić m.in. do logistyki kontraktowej, magazynów, sieci transportowych B2B i usług ekspresowych.

W pierwszych pięciu miesiącach 2026 r. wartość handlu w Europie wzrosła o 12 proc. rok do roku.

Zakres planowanych inwestycji

Program DHL ma obejmować rozwój logistyki kontraktowej i infrastruktury magazynowej, sieci transportowych B2B, centrów zarządzania łańcuchem dostaw, międzynarodowych usług ekspresowych oraz transportu towarowego.

W Strategii 2030 Grupy DHL Polska, Czechy, Węgry i Rumunia zostały wskazane jako rynki z kategorii Geographic Tailwinds. W Polsce DHL planuje także rozwój sieci magazynowych i dystrybucyjnych przez DHL Supply Chain, DHL Freight, DHL eCommerce i DHL Global Forwarding.

W 2024 r. DHL uruchomił Międzynarodowe Centrum Logistyczne w Poznaniu o wartości 180 mln euro. Obiekt obsługuje m.in. DHL eCommerce, DHL Freight oraz Post & Parcel Germany.

Handel w Europie i Polsce

Raport DHL Globalization Tracker, opracowywany przez DHL i New York University Stern School of Business, wskazuje, że w pierwszych pięciu miesiącach 2026 r. wartość handlu w Europie zwiększyła się o 12 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Wyższą dynamikę odnotowały Azja Wschodnia i region Pacyfiku – 26 proc.

W latach 2016–2025 polski handel towarami rósł 2,1 razy szybciej niż handel światowy i 2,7 razy szybciej niż handel Unii Europejskiej. Według prognoz DHL Globalization Tracker na lata 2026–2029 ma rosnąć niemal o 1/3 szybciej niż handel światowy oraz o 91 proc. szybciej niż handel Unii Europejskiej.