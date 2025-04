Temu i DHL Group: Nowe możliwości dla MŚP w Europie

DHL Group podpisała Memorandum of Understanding (MoU) z platformą Temu, co ma na celu zacieśnienie współpracy i dalszą rozbudowę dotychczasowego partnerstwa. Porozumienie to ma na celu skuteczniejsze wsparcie lokalnych małych i średnich przedsiębiorstw w realizacji zamówień. Dzięki rozwojowi modelu “local-to-local” przez Temu, możliwe jest dołączanie do sprzedaży na platformie także firm z Polski.

Podsumowanie

• DHL Group i Temu podpisały memorandum o współpracy.

• Celem jest wsparcie lokalnych MŚP w realizacji zamówień.

• Model “local-to-local” umożliwia sprzedaż polskich firm na platformie.

• DHL Group zapewni rozwiązania transportowe dla Temu.

DHL Group planuje wspierać Temu, oferując różnorodne rozwiązania w zakresie transportu multimodalnego, co ma na celu zapewnienie bardziej efektywnych i zrównoważonych usług w łańcuchu dostaw. Dzięki rozbudowanej sieci operacyjnej oraz globalnemu zasięgowi, DHL Group staje się odpowiednim partnerem dla Temu, zarówno na rynkach rozwiniętych, jak i wschodzących. Współpraca ta ma na celu nie tylko zwiększenie efektywności operacyjnej, ale także dostarczenie lepszych rozwiązań dla lokalnych przedsiębiorstw.

Wsparcie dla lokalnych przedsiębiorstw

Dzięki podpisanemu memorandum, DHL Group wykorzysta swoje doświadczenie logistyczne, aby wspierać operacje Temu w Europie. Model lokalny, znany jako “local-to-local”, umożliwia regionalnym partnerom handlowym sprzedaż za pośrednictwem platformy oraz wsparcie w realizacji lokalnych zamówień. Temu szacuje, że nawet 80% całkowitej sprzedaży w Europie będzie pochodzić właśnie z tego modelu. Taki rozwój współpracy ma na celu nie tylko zwiększenie dostępności produktów, ale także wsparcie lokalnych sprzedawców w ich działalności.

Warto zauważyć, że Temu planuje w przyszłości umożliwić europejskim sprzedawcom dotarcie do globalnych rynków. To stwarza nowe możliwości rozwoju i skalowania biznesu, szczególnie dla firm z sektora MŚP. DHL Group będzie również wspierać Temu w zwiększaniu obecności na rynkach e-commerce, w tym w regionach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Taka współpraca ma na celu nie tylko rozwój platformy, ale także wsparcie lokalnych przedsiębiorstw w ich dążeniu do sukcesu.

Komentarze przedstawicieli

Katja Busch, CCO oraz Head of DHL Customer Solutions & Innovation, podkreśla znaczenie współpracy: “Za pośrednictwem naszych jednostek operacyjnych DHL już dziś dostarczamy szeroki zakres usług logistycznych dla Temu – od transportu lotniczego po dostawy tzw. ‘ostatniej mili’. Cieszymy się, że możemy pogłębić naszą współpracę. Łącząc nasze kompetencje logistyczne z innowacyjnością marki, jesteśmy w stanie tworzyć bardziej wydajne, zgodne z regulacjami i wygodne rozwiązania. Przyniosą one korzyści zarówno konsumentom, jak i lokalnym przedsiębiorstwom na obsługiwanych przez nas rynkach.”

Qin Sun, współzałożyciel Temu, również odnosi się do znaczenia tego porozumienia: “Podpisany list intencyjny to istotny krok w rozwoju naszej współpracy z DHL Group. Rozbudowana sieć oraz możliwości logistyczne firmy pomogą nam realizować misję zwiększania dostępności do przystępnych cenowo produktów dla konsumentów oraz wspierać rozwój sprzedawców obecnych na platformie.”