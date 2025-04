DPD: E-grocery w Polsce osiągnie 14 mld zł w 3 lata

Czy chcesz być na bieżąco z informacjami i trendami, raportami i wynikami badań, zapowiedziami wydarzeń branżowych oraz praktycznymi poradami wspierającymi Twój rozwój? Zapisz się do newslettera i śledź nas w mediach społecznościowych!

Jeszcze dekadę temu zakupy spożywcze online wydawały się rozwiązaniem dla nielicznych. Zmieniające się nawyki konsumentów oraz rosnące oczekiwania wobec jakości produktów sprawiły, że e-grocery stało się jednym z najszybciej rozwijających się segmentów w polskim e-commerce. Firma DPD dostosowuje swoje usługi do rosnących potrzeb konsumentów, rozwijając m.in. Market Świeżości DPD. Liczba partnerów oferujących świeże produkty na platformie przekroczyła już 70 podmiotów, co potwierdza rosnące zainteresowanie tym modelem zakupów.

Podsumowanie

• E-grocery w Polsce osiągnęło wartość około 4 mld złotych.

• DPD rozwija swoje usługi, w tym Market Świeżości, aby sprostać rosnącym wymaganiom konsumentów.

• Wzrost sprzedaży online w sektorze spożywczym wyniósł ponad 43% rok do roku.

• Jakość produktów oraz ich bezpieczny transport są kluczowe dla konsumentów.

Wzrost wartości rynku e-grocery

Rynek e-grocery w Polsce rozwija się w imponującym tempie. Jego obecna wartość wynosi około 4 mld złotych (930 mln euro), a prognozy przewidują skok nawet do 14 mld złotych (3,2 mld euro) w ciągu najbliższych trzech lat. Eksperci wskazują na kilka kluczowych czynników napędzających ten trend. Po pierwsze, pandemia zmieniła nawyki konsumenckie, przyzwyczajając Polaków do zakupów online, co zwiększyło popyt na artykuły spożywcze w sieci. Po drugie, wygoda i dostępność zakupów online eliminują konieczność stania w kolejkach oraz noszenia ciężkich toreb. Po trzecie, rynek rozwija się dzięki inwestycjom, a nowoczesne technologie e-commerce, takie jak Market Świeżości DPD, ułatwiają ten proces.

Jakość i transport produktów spożywczych

Rekordowe wzrosty sprzedaży online w sektorze spożywczym są potwierdzone przez raport Krajowej Izby Gospodarczej, który wskazuje na wzrost sprzedaży online o ponad 43% rok do roku. Eksperci podkreślają, że ten wzrost nie wynikał z sezonowości, co sugeruje, że zmiana nawyków zakupowych Polaków może być trwała. Kluczowym aspektem w rozwoju e-grocery jest nie tylko dostępność produktów, ale również ich jakość. „Produkty spożywcze, szczególnie te świeże, wymagają specjalnych warunków transportu. Konsumenci oczekują, że otrzymają żywność w idealnym stanie – świeżą, pełnowartościową, niemal prosto z gospodarstwa rolnego czy hodowli. To właśnie jakość produktów oraz ich bezpieczny transport są dla wielu osób decydującym czynnikiem przy wyborze zakupów online. Dlatego też inwestujemy i np. rozwijamy technologię, która niezawodnie monitoruje cały łańcuch dostaw” – dodaje Renata Zyśk, kierownik ds. sprzedaży DPD Food.

Market Świeżości DPD jako przykład lokalnej żywności

Rozwiązaniami, które wspierają rozwój e-grocery, są internetowe marketplace’y, które zrzeszają lokalnych producentów żywności. Platformy tego typu umożliwiają konsumentom łatwy dostęp do świeżych owoców i warzyw, nabiału, ryb, mięsa czy regionalnych przetworów, które są dostarczane prosto od producenta w idealnym stanie. Market Świeżości DPD, gdzie swoje produkty oferuje już ponad 70 dostawców, to przykład takiej platformy. Dzięki podziałowi na kategorie oraz intuicyjnemu systemowi zamówień, konsumenci mogą szybko znaleźć interesujące ich produkty i zamówić je z dostawą pod drzwi w ramach usługi DPD Food. To rozwiązanie dla osób, które cenią sobie zdrową żywność oraz chcą wspierać lokalne firmy.

Przyszłość e-grocery w Polsce

Eksperci są zgodni, że e-grocery ma przed sobą świetlaną przyszłość. Inwestycje w nowoczesne technologie logistyczne, rozwój marketplace’ów oraz zwiększająca się świadomość konsumentów dotycząca jakości żywności sprawiają, że ten segment e-commerce będzie rósł w siłę. „E-grocery to nie tylko wygoda, ale również szansa na poszerzanie i wprowadzanie różnorodności na rynku żywności. Dzięki platformom zrzeszającym producentów oraz nowoczesnym rozwiązaniom dostawczym konsumenci mogą sięgać po produkty najwyższej jakości, które są dostarczane wprost od wytwórców. To zmienia sposób, w jaki myślimy o zakupach spożywczych” – podsumowuje Renata Zyśk.