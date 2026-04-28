DPD Polska dostosował ponad 70 proc. swoich automatów paczkowych DPD Pickup do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi i narządu wzroku. Firma obniżyła panele pin-pad, wprowadziła Strefę Łatwego Dostępu ze skrytkami na wysokości 80–130 cm oraz dodała pełną obsługę technologii VoiceOver i TalkBack w aplikacji DPD Mobile. Zmiany oparto na wynikach pierwszego w Polsce kompleksowego badania dostępności automatów paczkowych.

Badanie z Politechniką Morską w Szczecinie

W 2025 roku DPD Polska we współpracy z Wydziałem Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Morskiej w Szczecinie oraz Polskim Związkiem Niewidomych, Okręg Zachodniopomorski, przeprowadził kompleksowe badanie dostępności automatów paczkowych. Była to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce.

Badanie objęło cztery eksperymenty z udziałem osób z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności – osób poruszających się na wózkach, osób niewidomych i słabowidzących oraz osób z ograniczeniami ruchowymi. Zespół badawczy zastosował kombinezon odczuć wieku starczego, który pozwolił doświadczyć barier, z jakimi na co dzień mierzą się osoby starsze. Każdy aspekt obsługi automatu, od możliwości podjazdu przez dostępność skrytek aż po użyteczność aplikacji mobilnej, został oceniony w warunkach rzeczywistych i przełożony na konkretne rekomendacje. Badanie prowadził dr hab. Stanisław Iwan, prof. PM, Dziekan Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Morskiej w Szczecinie.

Fizyczne dostosowania automatów DPD Pickup

Na podstawie rekomendacji Politechniki Morskiej DPD wdrożył szereg zmian w samych maszynach. Obniżono panele pin-pad we wszystkich automatach paczkowych DPD Pickup, aby osoby poruszające się na wózkach lub z ograniczoną mobilnością rąk mogły wygodnie wpisywać kod odbioru. Dodano także oznaczenia dotykowe ułatwiające lokalizację panelu. W automatach wydzielono Strefę Łatwego Dostępu – skrytki umieszczone na wysokości 80–130 cm, co stanowi przedział najbardziej wygodny dla osób na wózkach, starszych i z ograniczoną mobilnością.

Audytem objęto również umiejscowienie maszyn. Dostosowane automaty paczkowe ustawiono na płaskich, utwardzonych powierzchniach z minimum 1,5 m na 1,5 m wolnej przestrzeni przed automatem i bez przeszkód pionowych, takich jak słupki czy znaki drogowe.

Aplikacja DPD Mobile i rynek e-commerce 50+

Równolegle z pracami przy automatach, DPD dostosował aplikację DPD Mobile do technologii VoiceOver i TalkBack, obsługujących czytniki ekranu dla osób niewidomych i słabowidzących. Po wdrożeniu zmian 87 proc. uczestników badania oceniło dostępność aplikacji „bardzo dobrze” lub „dobrze”, a 80 proc. uznało nawigację za intuicyjną i logiczną.

Kontekstem dla inwestycji w dostępność są dane demograficzne. Według raportu „E-commerce w Polsce”, odsetek kupujących online w wieku 50+ wzrósł z 12 proc. w 2015 roku do 35 proc. w 2024 roku – niemal trzykrotny skok w niespełna dekadę. W Polsce z niepełnosprawnościami żyje ponad 4 mln osób, a odsetek osób w wieku 60 lat i więcej przekracza 26 proc., co daje grupę niemal 10 mln osób.

„Dla nas to jasny sygnał: dostępność automatów paczkowych to nie tylko kwestia społecznej odpowiedzialności, ale przede wszystkim odpowiedź na realne potrzeby rosnącej grupy klientów. Naszym celem jest dostosowanie jak najwięcej punktów w naszej sieci do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami” – powiedział Rafał Nawłoka, Prezes Zarządu DPD w Polsce. Firma deklaruje dalsze wdrażanie rozwiązań dostępności w sieci automatów paczkowych DPD Pickup.