Komentarz rynkowy DPD Polska: e-commerce na fali wzrostu – wykorzystać trend i wejść na rynki zagraniczne

Rok 2025 przynosi kontynuację dynamicznego wzrostu sektora e-commerce, który po chwilowym spowolnieniu ponownie nabiera tempa. Zarówno analizy rynkowe jak i obserwacje DPD Polska potwierdzają pozytywne nastroje i rosnące wolumeny sprzedaży. Szacuje się, że tempo wzrostu rynku e-commerce w najbliższych latach wyniesie blisko 10 proc., co przewyższa dynamikę całego handlu detalicznego.

Ekspansja zagraniczna – nowe szanse dla polskich firm

Kluczowym filarem skutecznej strategii rozwoju dla biznesu e-commerce jest ekspansja międzynarodowa. Rynek Unii Europejskiej to 450 milionów potencjalnych klientów, z czego 80 proc. kupuje online, a ponad 50 proc. z nich regularnie zamawia produkty z zagranicy. Otwiera to przed polskimi firmami drzwi do nowych odbiorców i możliwości znacznego skalowania biznesu.

Polskie marki są coraz bardziej rozpoznawalne w Europie i skutecznie wykorzystują swoje przewagi. Szukają niszy w krajach o mniejszym nasyceniu e-commerce, takich jak Rumunia, Bułgaria, Chorwacja, Słowenia czy Węgry, gdzie „Made in Poland” kojarzy się z jakością. Jednocześnie duże zainteresowanie budzą dojrzałe rynki, takie jak Niemcy, Francja, Hiszpania, Holandia czy Czechy, mimo wysokiego poziomu konkurencji, jaka na nich występuje.

Warto też zwrócić uwagę na rynki nordyckie, które cechuje wysoki udział zakupów online i duże zainteresowanie produktami wysokiej jakości. Sukces w Skandynawii wymaga jednak solidnego przygotowania, w tym dostosowania oferty do lokalnych wymagań oraz uwzględnienia aspektów ekologicznych, które są tam szczególnie istotne.

Rośnie rynek e-grocery i meblarski

Przez ostatnie lata obserwujemy dynamiczny wzrost wielu kategorii produktowych w e-commerce, jednak pewne segmenty wyróżniają się szczególnie. Pandemia była katalizatorem dla wielu branż – konsumenci zostawali w domach i coraz częściej korzystali z zakupów online. Jednym z największych beneficjentów tego trendu stał się segment e-grocery, czyli sprzedaż artykułów spożywczych w sieci, w tym produktów świeżych.

W Polsce wciąż rośnie sektor modowy, branża beauty oraz zdrowie i wellness. Widać, że polski e-commerce w tych obszarach wciąż odbiega od zachodnioeuropejskich rynków, ale ta różnica będzie się stopniowo zacierać w kolejnych latach. Ciekawym przypadkiem jest także dynamiczny rozwój sprzedaży mebli i wyposażenia wnętrz. Jeszcze kilka lat temu trudno było sobie wyobrazić zakup mebli online ze względu na ryzyko uszkodzeń w transporcie, ale dziś producenci potrafią tak zapakować i zabezpieczyć produkt, że sprzedaż tego typu asortymentu przez Internet stała się standardem. Polska jest w tym obszarze bardzo silna – nasze meble cieszą się dużą popularnością zwłaszcza w Niemczech, Francji i Skandynawii.

Wykorzystaj potencjał omnichannel i AI

Dynamiczny rozwój e-commerce wymaga wielokanałowej strategii sprzedaży. Marketplace’y, sklepy internetowe i media społecznościowe pozwalają dotrzeć do szerokiego grona klientów, a aplikacje mobilne stają się kluczowym narzędziem personalizacji i budowania lojalności – już dziś większość sprzedaży e-commerce w Europie Zachodniej odbywa się na urządzeniach mobilnych.

Równocześnie sztuczna inteligencja rewolucjonizuje branżę, umożliwiając hiperpersonalizację ofert, optymalizację logistyki i precyzyjne prognozowanie popytu. Firmy, które umiejętnie wykorzystają te technologie, zyskają przewagę konkurencyjną w dynamicznie zmieniającym się rynku.

Zwrot ku OOH

Sukces e-commerce nie byłby możliwy bez efektywnej logistyki. Klienci coraz większą wagę przykładają do przejrzystości i elastyczności dostawy. Według barometru e-Shopper od Geopost, kluczowymi czynnikami dla klientów są korzystna cenowo dostawa i zwroty oraz transparentność odnośnie czasu dostawy.

Trendem są również zwroty bez etykiety oraz elastyczność w wyborze metody dostawy, a także wzrost popularności dostaw do automatów paczkowych i punktów odbioru. Ten model, dominujący w Europie Środkowo-Wschodniej, zdobywa coraz większą popularność także w krajach zachodnich. DPD Polska, odpowiadając na te potrzeby, rozwija sieć out-of-home – już teraz w Polsce funkcjonuje ponad 32 tys. punktów i automatów paczkowych, a w całej sieci Geopost – 132 tys. We Francji sieć punktów i automatów paczkowych przekroczyła 20 tys., natomiast we Włoszech wynosi już ponad 10 tys. Sieć punktów i automatów paczkowych pozwala znacząco obniżyć koszty dostaw i zwiększyć wygodę klientów, co w dłuższej perspektywie przekłada się na wyższą sprzedaż przedsiębiorstw sektora e-commerce.