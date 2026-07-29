Płatności odroczone w e‑commerce – dostawcy, ryzyka i plan wdrożenia

Agenci AI zaczynają samodzielnie dokonywać zakupów online, ale 70% największych retailerów jest dla nich niewidocznych. Raport Google Universal Commerce Protocol pokazuje poważne luki w gotowości platform e-commerce na nową erę handlu.

Technologia i AI

70% top retailerów niewidocznych dla agentów AI Google opublikował wyniki audytu stron produktowych wg Universal Commerce Protocol. Większość liderów e-commerce nie spełnia wymagań technicznych dla AI selling, co oznacza utratę potencjalnych konwersji z agentów. Źródło: Search Engine Journal, 21.07.2026

Akamai ostrzega przed oszustwami z udziałem AI Raport Akamai wskazuje, że autonomiczne agenci AI wykonujący zadania zakupowe tworzą nowe ryzyka bezpieczeństwa dla platform e-commerce. Firmy muszą wdrożyć mechanizmy weryfikacji botów. Źródło: Security Boulevard, 21.07.2026

Whop uruchamia CLI dla agentów AI Platforma Whop udostępniła interfejs linii komend dla biznesu i agentów AI, umożliwiający programowy dostęp do digital commerce. To kolejny krok w kierunku infrastruktury agent-first. Źródło: SiliconANGLE, 21.07.2026

Rynek i globalny eCommerce

Amazon Business zbliża się do 60 miliardów sprzedaży Dział B2B Amazona jest na dobrej drodze do sprzedaży $60 miliardów towarów rocznie, co oznacza wzrost 71% od 2023. Największy online retailer umacnia pozycję w sprzedaży korporacyjnej. Źródło: Bloomberg, 21.07.2026

B2B e-commerce 3x większy niż retail online Globalne dane pokazują, że sprzedaż B2B online jest 3x większa niż consumer e-commerce. Zespoły zakupowe muszą dostosować strategie. Źródło: MarketScale, 21.07.2026

Global e-commerce market potroi się do 2035 Nowe prognozy wskazują, że globalny rynek e-commerce osiągnie $19,83 biliona do 2035 roku. Wzrost oznacza realne wyzwania dla zespołów zakupowych, logistycznych i platform. Źródło: MarketScale, 22.07.2026

Nike reorganizuje e-commerce w Chinach Nike ogłosił plany zakończenia dostaw dla tysięcy dystrybutorów online w Chinach od stycznia 2027. Cel: reorganizacja e-commerce operations i lepsza kontrola kanałów. Źródło: GuruFocus, 22.07.2026

Prawo i regulacje

EU wprowadza cło €3 na paczki e-commerce Europejska Komisja wprowadziła cło €3 na import e-commerce niskiej wartości, co spowodowało poważne zakłócenia w sieciach air cargo. Cel: równe warunki dla lokalnych retailerów. Źródło: The Loadstar, 21.07.2026

Chiński urząd celny planuje integrację cyfrową Chiński urząd celny planuje ściślejszą integrację z platformami e-commerce i systemami logistycznymi. Inicjatywa w ramach 15th Five-Year Plan (2026-2030) ma przyspieszyć odprawę i rozszerzyć nadzór. Źródło: MLex, 22.07.2026

Logistyka i fulfillment

Ataki dronów zakłócają Wildberries Ukraińskie ataki dronów na magazyny zakłóciły operacje największego rosyjskiego marketplace. Uderzono w kluczowe centra logistyczne, wpływając na ponad 20 mln zamówień dziennie. Źródło: Devdiscourse, 21.07.2026

3PL przygotowuje się na viralność TikTok Shop Marki e-commerce stają przed wyzwaniem: obsługa viralowych momentów TikTok Shop bez łamania łańcucha dostaw. Dostawcy 3PL oferują rozwiązania skalowalne dla nagłych skoków zamówień. Źródło: Retail Technology Innovation Hub, 22.07.2026