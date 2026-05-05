Ten tydzień w globalnym e-commerce zdominował temat gotowości na AI. Firmy zwiększają budżety, ale 73% liderów przyznaje, że ich organizacje nie nadążają za tempem zmian. Równolegle rośnie rola AI w ścieżkach zakupowych konsumentów, a marketplace’y zmagają się z regulacjami i wyciekami danych.

Technologia i AI

73% liderów e-commerce przyznaje: nie są gotowi na zmiany AI Organizacje nie nadążają z wdrożeniami AI mimo rosnących budżetów. Barierami są kultura organizacyjna i przestarzałe IT. Źródło: ChannelX, 28.04.2026

33% konsumentów korzysta już z AI w procesie zakupowym Shopify odnotowało, że niemal co trzeci klient angażuje asystentów AI w ścieżce zakupowej. Marki muszą dostosować widoczność produktów pod algorytmy. Źródło: DesignRush, 29.04.2026

PayPal i BigCommerce integrują katalogi produktów z AI Nowa integracja Store Sync pozwala na automatyczne udostępnianie katalogów systemom AI w Microsoft Copilot i innych platformach. Źródło: GlobeNewsWire, 29.04.2026

Agentic commerce w trzech fazach: co czeka retailerów CMS Wire opisuje roadmapę od sklepów wspieranych AI po autonomiczne zakupy agent-to-agent. Firmy muszą przygotować infrastrukturę już teraz. Źródło: CMS Wire, 29.04.2026

Carve Designs aktywnie blokuje ruch od agentów AI Współzałożycielka marki odzieżowej potwierdziła, że firma celowo ogranicza indeksowanie przez boty AI, chroniąc doświadczenie zakupowe klientów. Źródło: Digital Commerce 360, 29.04.2026

Rynek i konsument

Vinted łączy marketplace’y w Niemczech i Austrii Użytkownicy w obu krajach mogą teraz bezpośrednio wymieniać się przedmiotami. Platforma jest wyceniana na 8 miliardów euro. Źródło: EcommerceNews EU, 28.04.2026

Badanie 1 mln zamówień: e-commerce w USA szczytuje w porze lunchu SureBright obalił mit o wieczornym szczycie zakupowym. Analiza ponad miliona transakcji wykazała, że największy wolumen zamówień przypada na godziny 11-14. Źródło: TWICE, 28.04.2026