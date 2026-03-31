Agenci AI, wizualne wyszukiwanie i automatyzacja operacji to dominujące trendy w globalnym e-commerce. W tym tygodniu OpenAI, Salesforce i indyjskie Meesho pokazują, jak sztuczna inteligencja zmienia zakupy online, podczas gdy hakerzy i regulatorzy stawiają nowe wyzwania.

AI i automatyzacja w e-commerce

OpenAI wprowadza wizualne zakupy w ChatGPT OpenAI dodał nowe funkcje wzbogacające doświadczenie zakupów w ChatGPT, w tym rozszerzone wizualne wyszukiwanie produktów. Użytkownicy mogą teraz przeglądać i odkrywać towary za pomocą interfejsu graficznego. wizualne wyszukiwanie w ChatGPT. Źródło: pymnts, 24.03.2026

OpenAI aktualizuje agentic commerce dla ChatGPT Zaktualizowano działanie Agentic Commerce Protocol (ACP) i aplikacji Walmart w ChatGPT, co pokazuje odświeżoną wizję e-commerce OpenAI. Protokół umożliwia agentom AI samodzielne realizowanie zakupów. Agentic Commerce Protocol. Źródło: Digital Commerce 360, 24.03.2026

Prowizja OpenAI przy checkoutcie wyniesie 4% TechRadar analizuje wpływ nowej prowizji OpenAI na ekosystem e-commerce. Opłata może zmienić model monetyzacji zakupów przez AI i wpłynąć na marże sprzedawców. przyszłość commerce z AI. Źródło: TechRadar, 24.03.2026

Meesho uruchamia asystenta głosowego Vaani Indyjska platforma e-commerce Meesho wprowadziła Vaani – asystenta zakupów opartego na Gen AI, który obsługuje 500 mln użytkowników. Asystent przetwarza zapytania głosowe w językach regionalnych i obsługuje całą ścieżkę zakupową. asystent głosowy Vaani. Źródło: BW Disrupt, 26.03.2026

Cyberbezpieczeństwo i zagrożenia

WebRTC Skimmer kradnie dane płatności Nowy skimmer wykorzystuje lukę PolyShell od 19 marca, atakując 56,7% sklepów online. Umożliwia kradzież danych płatniczych z pominięciem zabezpieczeń CSP. luka PolyShell w e-commerce. Źródło: The Hacker News, 26.03.2026

Hakerzy atakują sklepy Magento i Adobe Commerce Luka PolyShell jest aktywnie eksploatowana na stronach e-commerce działających na Magento i Adobe Commerce. Naprawa jest w trakcie prac, ale tysiące sklepów pozostaje zagrożonych. ataki na Magento i Adobe Commerce. Źródło: Mashable, 26.03.2026

Regulacje i nadzór globalny

UE zaostrza kontrolę chińskich platform e-commerce Unia Europejska nasila nadzór nad gigantami e-commerce z Chin, a AliExpress staje przed szczegółową kontrolą. Chodzi o bezpieczeństwo produktów i przestrzeganie regulacji. kontrola AliExpress przez UE. Źródło: worldipreview, 25.03.2026

Lille siedzibą nowego urzędu celnego UE Unia Europejska wybrała francuskie Lille jako siedzibę nowej EU Customs Authority (EUCA). Urząd będzie koordynował pobór ceł i kontrole bezpieczeństwa przesyłek z e-commerce. EU Customs Authority w Lille. Źródło: Reuters, 25.03.2026

Indonezja sygnalizuje większą kontrolę chińskiego e-commerce Indonezja wysyła wyraźny sygnał do zagranicznych platform e-commerce, szczególnie tych powiązanych z Chinami. Analitycy Momentum Works wskazują, że nie dojdzie do całkowitego zakazu, ale regulacje się zaostrzą. regulacje e-commerce w Indonezji. Źródło: The Low Down – Momentum Works, 25.03.2026

Tajlandia wprowadza nowe wytyczne dla platform e-commerce Tajlandzka Komisja ds. Konkurencji (TCCT) opublikowała wytyczne dotyczące cen i praktyk biznesowych platform e-commerce. Celem jest zapobieganie nieuczciwej konkurencji i dominacji rynkowej. wytyczne TCCT dla e-commerce. Źródło: Tech in Asia, 27.03.2026

Rynek i kluczowe partnerstwa

Amazon i FedEx łączą siły przy zwrotach e-commerce Ponad 1500 punktów FedEx Office przyjmuje teraz zwroty Amazon bez pudełek. Partnerstwo zostało wznowione w zeszłym roku po sześcioletniej przerwie i ułatwia proces zwrotów klientom. zwroty Amazon przez FedEx. Źródło: GeekWire, 25.03.2026

Sonepar: sprzedaż cyfrowa skacze o 50% do $13,9 mld Dystrybutor produktów elektrycznych Sonepar odnotował wzrost sprzedaży digital o 50%. W USA e-commerce stanowi 33% przychodów, w Europie już 45%. wzrost sprzedaży digital Sonepar. Źródło: Digital Commerce 360, 24.03.2026

Izrael: zakupy z zagranicy spadają o 52% podczas wojny z Iranem Zamówienia z międzynarodowych stron e-commerce spadły o około 52%, podczas gdy zamówienia z izraelskich serwisów wzrosły średnio o 23%. Konflikt zbrojny wpłynął na zachowania konsumenckie. spadek zakupów online o 52%. Źródło: The Jerusalem Post, 24.03.2026