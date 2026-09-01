Płatności odroczone w e‑commerce – dostawcy, ryzyka i plan wdrożenia

W minionym tygodniu pojawiły się nowe dane o AI i rynku e-commerce, rozwiązania dla logistyki oraz decyzje regulacyjne dotyczące platform i handlu transgranicznego.

Technologia i AI

AI w zakupach klientów – z badania Ryder wynika, że 64% kupujących korzysta z AI; narzędzia te zmieniają odkrywanie produktów i podejmowanie decyzji. Źródło: MarTech Cube – Marketing Technology news and Martech Interviews, 26.08.2026

Dane jako warunek wdrożeń AI – według raportu o projektach AI czyste, scentralizowane dane pomagają przejść od eksperymentów do mierzalnych rezultatów biznesowych. Źródło: The Economic Times, 28.08.2026

Automatyzacja zarządzania marką na Amazonie – Helium 10 uruchomił Helium, rozszerzenie platformy AI automatyzujące ręczną pracę i przyspieszające procesy marek na Amazonie. Źródło: MarTech Cube – Marketing Technology news and Martech Interviews, 25.08.2026

Logistyka i fulfillment

Przyspieszenie dostaw Walmartu – Walmart podwoił liczbę dostaw w czasie poniżej 30 minut i notuje dziesięć kwartałów wzrostu e-commerce o co najmniej 20%. Źródło: WWD, 25.08.2026

Wzrost quick commerce w Indiach – łączny udział Flipkartu i Amazona w indyjskim GMVCałkowita wartość towarów sprzedanych przez platformę w danym czasie. Pokazuje skalę obrotów marketplace'u, ale nie należy jej utożsamiać z realnym przychodem platformy ani zyskiem sprzedawców.Pełna definicja w słowniku → e-commerce spadł z 73% w 2019 roku do 62% w 2025 roku. Źródło: The Economic Times, 31.08.2026

Integracja Maersk i ShippyPro – Maersk nawiązał współpracę z ShippyPro, integrując dostawy paczek e-commerce z ekosystemem platformy. Źródło: Logistics Manager, 27.08.2026

Regulacje i handel transgraniczny

Nowe zasady dla platform w Malezji – rząd zapowiedział zaostrzenie nadzoru nad sprzedażą internetową produktów elektrycznych i halal, bez zamykania platform. Źródło: Yahoo News Malaysia, 26.08.2026

Obniżka opłat w Indonezji – rząd planuje obniżyć o 50% opłaty e-commerce dla mikro- i małych firm sprzedających krajowe produkty online. Źródło: Jakarta Globe, 27.08.2026

Opłata za ultra-fast fashion we Francji – Francja wprowadzi opłatę od odzieży, docelowo do 2,32 dolara za sztukę, obejmującą m.in. Shein i TemuChińska platforma marketplace, która od 2023 roku zdobywa rynek w Polsce dzięki modelowi bardzo niskich cen i bezpośredniej wysyłce z Chin. Działa w modelu „fully managed", gdzie platforma przejmuje pełną kontrolę nad cenami i marketingiem produktów.Pełna definicja w słowniku →. Źródło: South China Morning Post, 31.08.2026