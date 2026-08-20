Oferta Empik.com przekracza 20 mln produktów, w tym produkty oferowane przez zewnętrznych sprzedawców w modelu marketplace. W 2025 roku sprzedaż na Empik MarketplacePlatforma marketplace działająca w ramach sklepu Empik. Obok własnego asortymentu sieci umożliwia sprzedaż zewnętrznym wystawcom, z mocną pozycją w kategoriach książek, mediów i produktów dla dzieci.Pełna definicja w słowniku → przekroczyła 1 mld zł GMVCałkowita wartość towarów sprzedanych przez platformę w danym czasie. Pokazuje skalę obrotów marketplace'u, ale nie należy jej utożsamiać z realnym przychodem platformy ani zyskiem sprzedawców.Pełna definicja w słowniku → i wzrosła o 40 proc. rok do roku.

Podsumowanie

Empik Marketplace łączy ofertę własną Empiku z asortymentem zewnętrznych sprzedawców.

Informacja o sprzedawcy jest dostępna na karcie produktu przed dodaniem go do koszyka.

Zamówienia od różnych sprzedawców mogą być realizowane i dostarczane osobno.

W pierwszych czterech miesiącach od szerokiego uruchomienia odbioru w salonach odebrano ponad 100 tys. zamówień marketplace.

Oferta i wyniki marketplace

Na Empik Marketplace dostępne są m.in. książki, zabawki, gry, elektronika, gaming, małe AGD, kosmetyki, produkty do domu i ogrodu, artykuły sportowe, turystyczne oraz akcesoria modowe. W 2025 roku szczególnie szybko rosła sprzedaż produktów gamingowych, kosmetyków, elektroniki, zabawek, artykułów sportowych oraz produktów do domu i ogrodu.

Grupa Empik podaje, że marketplace był jej najszybciej rosnącym kanałem sprzedaży w 2025 roku. Kanał obejmuje oferty dużych marek, specjalistycznych sklepów, dystrybutorów, producentów, mniejszych firm i lokalnych biznesów.

Realizacja zamówień i odbiór w salonie

Zakupy są składane na Empik.com lub w aplikacji Empik, natomiast przygotowaniem oraz wysyłką zajmuje się wybrany sprzedawca. Przy produktach od kilku sprzedawców części jednego zamówienia mogą być przygotowywane i dostarczane oddzielnie.

Przed zakupem klient widzi sprzedawcę, przewidywany czas realizacji, formy dostawy i warunki zwrotu. Empik wymaga od sprzedawców aktywnej działalności gospodarczej oraz realizacji zamówień z państwa należącego do Unii Europejskiej.

Wybrane zamówienia marketplace można odebrać w salonach Empik, jeśli sprzedawca udostępnia tę formę dostawy. W pierwszych czterech miesiącach od szerokiego uruchomienia usługi w salonach odebrano ponad 100 tys. takich zamówień.

Empik Premium dla wybranych ofert

Empik Premium obejmuje produkty wybranych sprzedawców marketplace oznaczone symbolem Premium. Przy dostawie do salonu nie obowiązuje minimalna wartość zamówienia, a przy pozostałych formach dostawy próg darmowej wysyłki wynosi 40 zł od jednego sprzedawcy.