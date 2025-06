Eskimi: Polacy widzą prawie 700 reklam dziennie

Czy chcesz być na bieżąco z informacjami i trendami, raportami i wynikami badań, zapowiedziami wydarzeń branżowych oraz praktycznymi poradami wspierającymi Twój rozwój? Zapisz się do newslettera i śledź nas w mediach społecznościowych!

Według najnowszego badania przeprowadzonego przez Eskimi,platformę ad-tech, polskim internautom wyświetlanych jest prawie 700 reklam dziennie. Liczba ta plasuje Polskę na 39. miejscu w globalnym zestawieniu.

„Spróbuj przypomnieć sobie reklamy, które dziś widziałeś. Niech zgadnę – nie pamiętasz żadnej lub prawie żadnej z nich. Codziennie oglądamy setki reklam, ale stajemy się na nie po prostu odporni, nie widzimy ich. W wielu przypadkach nie potrzebujemy nawet włączania w przeglądarce ad blocka, ponieważ nasze mózgi robią to za nas. Dla wielu firm z branży reklamowej jest to wielkie wyzwanie – przebić się przez tę blokadę i zostać zauważonym” – mówi Vytautas Paukstys, CEO Eskimi.

Podsumowanie

• Polacy są bombardowani reklamami online, widząc prawie 700 dziennie.

• Eskimi przeanalizowało dane z 188 krajów, w tym Polskę.

• Użytkownicy w Nauru widzą najwięcej reklam na świecie.

• Reklamy w aplikacjach dominują nad tymi na stronach internetowych.

Różnice w liczbie reklam w różnych krajach

Wyniki badania Eskimi pokazują, że liczba reklam wyświetlanych internautom w różnych krajach jest bardzo zróżnicowana. Polacy, mimo że są zasypywani reklamami, nie są liderami w tym zestawieniu. Na przykład użytkownicy internetu w Nauru, niewielkiej wyspie na Oceanie Spokojnym, widzą niemal 1 600 reklam dziennie, co czyni ich liderami w tej kategorii. Islandczycy zajmują drugie miejsce z wynikiem ponad 1 500 reklam, a Katarczycy są na trzecim miejscu z prawie 1 200 reklam. Wśród analizowanych krajów średnia liczba reklam wyświetlanych jednej osobie dziennie waha się od kilkudziesięciu do prawie 1 600 reklam.

Wpływ na skuteczność kampanii reklamowych

Jak tłumaczy Paukstys, na liczbę reklam wpływają różne czynniki, takie jak rodzaj urządzeń oraz jakość połączenia internetowego. Szybszy internet umożliwia ładowanie bardziej złożonych i angażujących formatów reklamowych. Dodatkowo, niektóre kraje cieszą się większym zainteresowaniem reklamodawców, co prowadzi do większej konkurencji o przestrzeń reklamową. W przypadku małych rynków, takich jak Nauru, liczba reklam przypadających na jednego użytkownika jest znacznie wyższa, co może być korzystne dla lokalnych reklamodawców.

Nawyki online mieszkańców danego kraju również mają wpływ na intensywność emitowanych reklam. Z raportu 2025 Global Digital Report wynika, że mieszkańcy RPA spędzają prawie 10 godzin online każdego dnia, podczas gdy Polacy średnio około 6 godzin, a Japończycy tylko 4 godziny. Te różnice w czasie spędzonym w sieci mogą wpływać na to, jak często użytkownicy są narażeni na reklamy.

Jak reklamodawcy mogą dostosować swoje strategie

Znajomość trendów wynikających z ekspozycji reklam displayowych w różnych krajach może znacząco pomóc firmom w opracowywaniu efektywnych strategii reklamowych. „Załóżmy, że wiemy, że na danym rynku internauci są zalewani reklamami. W takim przypadku reklamodawcy mogą priorytetowo traktować inwestowanie w angażujące i przykuwające uwagę formaty reklamowe, zamiast emitować milionowe odsłony statycznych kreacji i kolokwialnie mówiąc przepalać budżet” – podkreśla Paukstys.

Badanie Eskimi opiera się na analizie zanonimizowanych danych reklamowych z 188 krajów, uwzględniając dane z aplikacji i stron internetowych. Średnią liczbę reklam na użytkownika obliczono na podstawie dziennych wartości zapytań reklamowych oraz szacunkowej liczby internautów w poszczególnych krajach w 2025 roku.