Eskimi wprowadza nowe rozwiązania dla reklamodawców w Polsce

W środę Eskimi, globalna platforma AdTech z Litwy, ogłosiła aktualizację swojej oferty na polskim rynku. Po kilku latach skupienia na rozwiązaniach związanych z targetowaniem reklam, Eskimi wprowadza nowoczesne podejście do kreacji i analityki danych, które ma na celu wsparcie reklamodawców w Polsce.

Podsumowanie

• Eskimi ogłasza modernizację oferty na polskim rynku AdTech.

• Nowe rozwiązania obejmują integrację sztucznej inteligencji i analityki danych.

• Firma wprowadza programy edukacyjne dla reklamodawców i agencji mediowych.

• Eskimi współpracuje z globalnymi markami, oferując zaawansowane narzędzia do pomiaru efektywności kampanii.

Nowe podejście do pomiaru efektywności

Współpraca Eskimi z globalnymi markami, takimi jak Samsung, Nissan, Unilever czy Coca-Cola, pozwala na oferowanie polskim klientom zaawansowanych rozwiązań programmatic oraz kreatywnych, które angażują odbiorców. Eskimi dysponuje własnym studiem kreatywnym, które wyznacza trendy w branży AdTech, a także kładzie duży nacisk na rzeczywisty pomiar skuteczności kampanii. Paulina Kozyra, Senior Business Development Manager w Polsce, zauważa, że wiele kampanii cyfrowych nie wykorzystuje swojego potencjału, ponieważ opiera się na tradycyjnych wskaźnikach pomiaru widoczności, które nie odpowiadają na rosnące oczekiwania klientów.

Eskimi stawia na innowacyjne podejście, oferując polskim reklamodawcom możliwość optymalizacji materiałów kreatywnych na podstawie predykcji dostarczanych przez Neurons AI. To narzędzie, które wykorzystuje sztuczną inteligencję oraz neurotechnologię, generuje heatmapy uwagi oraz prognozy wydajności. Dzięki temu reklamodawcy mogą ocenić, czy dany content wizualny przyciągnie uwagę odbiorców po uruchomieniu kampanii, a także uzyskać sugestie dotyczące możliwych usprawnień.

Narzędzia AI w służbie marketingu

Dodatkowo, Eskimi wprowadza narzędzie Lumen, które bazuje na technologii śledzenia ruchu gałek ocznych (eye-tracking). To rozwiązanie pozwala na jeszcze dokładniejsze mierzenie skuteczności reklam cyfrowych. Dzięki tym nowym technologiom, reklamodawcy mogą lepiej zrozumieć, jakie elementy kampanii przyciągają uwagę odbiorców i jak można je zoptymalizować.

Oprócz narzędzi do pomiaru efektywności, Eskimi oferuje również badania świadomości marki, które pozwalają na analizę długofalowego oddziaływania kampanii. Te badania obejmują aspekty takie jak rozpoznawalność marki, intencja zakupowa oraz stosunek do brandu. Dzięki tym informacjom, klienci Eskimi mogą lepiej ocenić swoje działania marketingowe i dostosować strategię do uzyskanych insightów.

Edukacja jako klucz do sukcesu

W ramach zapowiedzianych zmian, Eskimi uruchomiło nowy projekt edukacyjny, który obejmuje cykl szkoleń z zakresu reklamy wizerunkowej, pomiaru wpływu marki oraz budowania strategii mediowej. Reklamodawcy i agencje mediowe będą zapraszani do udziału w tematycznych warsztatach organizowanych przez cały rok. Paulina Kozyra podkreśla, że Eskimi dzieli się z partnerami najlepszymi praktykami, które obejmują nie tylko case studies, ale także sprawdzone strategie marketingowe z całego świata.

Celem tych działań jest rozwijanie kompetencji klientów w zakresie digital marketingu oraz zapewnienie im dostępu do najnowszych trendów, które kształtują branżę reklamową. Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków dla Eskimi, co potwierdza ich zaangażowanie w rozwój lokalnych innowacji.

Eskimi, które powstało w 2006 roku jako serwis społecznościowy, obecnie jest jednym z kluczowych graczy w globalnej branży AdTech, oferując kompleksowe rozwiązania kreatywne i mediowe w ponad 30 krajach na całym świecie.