eSky wprowadza płatności odroczone BLIKPolski system płatności mobilnych oparty na sześciocyfrowych kodach generowanych w aplikacji bankowej. W e-commerce jedna z dominujących metod płatności, obok szybkich przelewów i kart.Pełna definicja w słowniku → Płacę Później dla klientów rezerwujących loty i pakiety city break. Usługa uruchomiona 26 maja 2026 roku pozwala odroczyć płatność o 30 dni, z limitem do 4000 zł aktywowanym w aplikacji bankowej. Partnerstwo dwóch polskich marek eliminuje barierę natychmiastowego wydatku przy impulsowych decyzjach zakupowych.

Podsumowanie

• BLIK Płacę Później: odroczenie płatności do 30 dni bez dodatkowych formalności.

• Limit transakcji: do 4000 zł, aktywowany przez aplikację bankową.

• Promocja: do 50 zł zwrotu za podróż przy użyciu usługi.

• Zasięg BLIK: blisko 8,5 mln transakcji dziennie.

BLIK Płacę Później w ofercie eSky

Rozwiązanie BNPLMechanizm płatności odroczonej w sklepie internetowym: klient kupuje teraz, płaci później lub w ratach, a sprzedawca otrzymuje pieniądze od operatora od razu. W Polsce realizują go m.in. BLIK, PayPo, Twisto i Klarna.Pełna definicja w słowniku → działa bezpośrednio w procesie rezerwacji na eSky.pl. Klienci wybierają BLIK Płacę Później jako metodę płatności, a transakcja realizowana jest z poziomu aplikacji bankowej – bez dodatkowych formularzy, rejestracji ani weryfikacji poza standardową autoryzacją BLIK. System pozwala na rezerwację wyjazdu z odroczonym terminem płatności, co ma wspierać konwersję w segmentach lotów i city breaków – kategoriach o wysokiej impulsowości zakupowej.

– Podróże to dziś często decyzje podejmowane tu i teraz. Widzimy to bardzo wyraźnie w danych – użytkownicy reagują na okazje i chcą działać szybko. Dlatego konsekwentnie rozwijamy nasze usługi, które wspierają elastyczność. Dzięki BLIK Płacę Później użytkownik eSky może zarezerwować wyjazd od razu, a płatność odroczyć nawet o 30 dni – mówi Grzegorz Kwiecień, Online Payments & Fraud Protection Director w eSky Group.

Wspólna kampania eSky.pl i BLIK koncentruje się na lotach oraz city breakach – segmentach, które dynamicznie rosną w ofercie polskiego biura podróży online. Usługa odroczonych płatności ma skrócić dystans między impulsem zakupowym a finalizacją transakcji.

eSky – polski operator na 50 rynkach

Grupa eSky to polski właściciel internetowego biura podróży działającego w Europie Środkowo-Wschodniej i Ameryce Południowej. Firma obecna jest w ponad 50 krajach pod markami eSky, Thomas Cook (od 2024 r.) i eDestinos. W Polsce pozycjonowana jako touroperator – pakiety City Break i Wakacje objęte są Turystycznym Funduszem Gwarancyjnym zgodnie z ustawą o usługach turystycznych.

– W eSky elastyczność nie kończy się na niemal nieograniczonej możliwości planowania własnej podróży. BLIK Płacę Później to kolejny krok w budowaniu oferty dopasowanej do potrzeb każdego klienta. Chcemy, by użytkownicy mogli realizować swoje podróżnicze marzenia, jednocześnie decydując, w jaki sposób chcą zapłacić za wyjazd – dodaje Agnieszka Wojnicka, Brand Communication Coordinator w internetowym biurze podróży eSky.pl.

– BLIK, z którego użytkownicy korzystają już prawie 8,5 miliona razy dziennie, wspiera dziś także realizację marzeń o podróżach. BLIK Płacę Później to narzędzie, które daje większą elastyczność w zarządzaniu budżetem, pozwala zdecydować o najbardziej optymalnym momencie w miesiącu na opłacenie zakupów, a tym samym daje pole do podejmowania spontanicznych decyzji o wyjazdach, niezależnie od spodziewanego momentu wpływu pensji na konto – podkreśla Witold Litaszewski, Dyrektor Departamentu Finansowania Konsumenckiego w BLIK.