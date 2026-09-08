Realna sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zaliczanych przez GUS do grupy „tekstylia, odzież, obuwie” wzrosła w pierwszym półroczu 2026 r. o 0,8 proc. r/r. W tym samym okresie sprzedaż detaliczna ogółem zwiększyła się o 3,5 proc., a udział internetu w sprzedaży tej grupy spadł z 25,6 proc. do 25,1 proc.

Podsumowanie

W analizowanych przez edrone sklepach fashion częstotliwość zakupów wzrosła z 1,15 do 1,29 zamówienia na klienta.

Średnia wartość zamówienia zwiększyła się z 300 do 316 zł.

W czerwcu liczba zamówień w sklepach modowych na platformie Shoper była o ok. 4 proc. niższa r/r, a liczba kupujących o ok. 5 proc.

FORDATA zidentyfikowała w H1 2026 siedem transakcji związanych z fashion, e-commerce lub jego bezpośrednim zapleczem technologicznym i usługowym.

Zakupy powtarzalne i sprzedaż zagraniczna

Dane edrone dla analizowanych sklepów fashion wskazują na wzrost częstotliwości zakupów oraz średniej wartości zamówienia. Shoper podaje, że sprzedaż zagraniczna stanowi ok. 4-5 proc. obrotu analizowanych polskich sklepów modowych. Najważniejsze kierunki sprzedaży to Czechy, Słowacja, Rumunia i Niemcy.

Venturepackt wskazuje, że w warunkach wolniejszego rynku rośnie znaczenie powtarzalności zakupów, marży, kontroli zapasu, dywersyfikacji kanałów oraz zdolności do skalowania bez proporcjonalnego wzrostu ryzyka.

Siedem transakcji w H1 2026

Według FORDATA siedem transakcji zidentyfikowanych w H1 2026 stanowiło ok. 4,4 proc. wszystkich transakcji M&A w Polsce. Raport nie wskazuje na szeroką falę konsolidacji samych polskich marek fashion. Zainteresowanie inwestorów obejmuje jednak marki, platformy technologiczne, marketplace’y, narzędzia wspierające sprzedaż oraz regionalną dystrybucję.

Widoczność w odpowiedziach modeli AI

PromptEye wskazuje, że wysoka pozycja w klasycznej wyszukiwarce nie musi oznaczać podobnej widoczności w odpowiedziach modeli AI. Raport określa ten obszar jako AI Visibility.

Raport „Fashion E-commerce Poland 2026 Snapshot – Growth & Exit Readiness Series” przygotowały Venturepackt, FORDATA, Shoper, edrone i PromptEye.