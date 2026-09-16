Ponad 40 tys. klientów biznesowych korzysta z Frisco, a zamówienia B2B odpowiadają za około 20 proc. sprzedaży spółki. Usługa Frisco dla Biznesu działa jako osobna oferta od października 2019 r.
Firmy mogą zamawiać u jednego dostawcy produkty spożywcze, napoje, owoce i warzywa, artykuły biurowe oraz środki czystości. Frisco rozwija także narzędzia do organizacji zakupów, dostaw i rozliczeń.
Podsumowanie
- Z Frisco korzysta ponad 40 tys. klientów biznesowych.
- Segment B2B odpowiada za około 20 proc. sprzedaży spółki.
- Usługa Frisco dla Biznesu funkcjonuje od października 2019 r.
- Oferta obejmuje m.in. faktury zbiorcze, płatności odroczone i dedykowanego opiekuna.
Zakupy biurowe u jednego dostawcy
Z oferty korzystają m.in. firmy z branży IT, reklamowej i ubezpieczeniowej oraz instytucje publiczne. Zamówienia realizuje ta sama flota dostawcza, która obsługuje klientów indywidualnych. Samochody są wyposażone w chłodnie, co umożliwia dostawy świeżych produktów, nabiału i mrożonek do biur.
Klienci biznesowi mogą tworzyć listy stałych zakupów, ponawiać wcześniejsze zamówienia, pobierać specyfikacje sprzedaży oraz korzystać z faktur zbiorczych i różnych form płatności, w tym płatności odroczonych. Przy większych lub niestandardowych zamówieniach wsparcie zapewnia dedykowany opiekun.
Dostawy i oferta „Owoce w biurze”
Firmy mogą wybrać konkretną godzinę dostawy oraz dostosowywać częstotliwość zamówień do bieżącego zapotrzebowania. W ofercie „Owoce w biurze” można samodzielnie komponować zestawy lub wybierać gotowe boxy dopasowane do wielkości zespołu i liczby porcji.
Do najczęściej zamawianych produktów należą kawa, mleko, cukier, owoce i przekąski. Frisco obserwuje też rosnące zainteresowanie produktami bio i zdrowymi przekąskami.
„Firmy coraz częściej patrzą na zaopatrzenie biura nie jak na serię pojedynczych zakupów, ale jak na proces, który można uporządkować i uprościć. Z naszej perspektywy oznacza to zmianę roli dostawcy. Nie wystarczy już zapewnić szerokiego wyboru produktów. Liczy się także przewidywalność, możliwość dostosowania usługi do sposobu działania konkretnej firmy i realne odciążenie jej pracowników w bieżącej organizacji zaopatrzenia” – mówi Manola Sosińska, Menedżer działu B2B we Frisco.
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