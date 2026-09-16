Ponad 40 tys. klientów biznesowych korzysta z Frisco, a zamówienia B2B odpowiadają za około 20 proc. sprzedaży spółki. Usługa Frisco dla Biznesu działa jako osobna oferta od października 2019 r.

Firmy mogą zamawiać u jednego dostawcy produkty spożywcze, napoje, owoce i warzywa, artykuły biurowe oraz środki czystości. Frisco rozwija także narzędzia do organizacji zakupów, dostaw i rozliczeń.

Podsumowanie

Z Frisco korzysta ponad 40 tys. klientów biznesowych.

Segment B2B odpowiada za około 20 proc. sprzedaży spółki.

Usługa Frisco dla Biznesu funkcjonuje od października 2019 r.

Oferta obejmuje m.in. faktury zbiorcze, płatności odroczone i dedykowanego opiekuna.

Zakupy biurowe u jednego dostawcy

Z oferty korzystają m.in. firmy z branży IT, reklamowej i ubezpieczeniowej oraz instytucje publiczne. Zamówienia realizuje ta sama flota dostawcza, która obsługuje klientów indywidualnych. Samochody są wyposażone w chłodnie, co umożliwia dostawy świeżych produktów, nabiału i mrożonek do biur.

Klienci biznesowi mogą tworzyć listy stałych zakupów, ponawiać wcześniejsze zamówienia, pobierać specyfikacje sprzedaży oraz korzystać z faktur zbiorczych i różnych form płatności, w tym płatności odroczonych. Przy większych lub niestandardowych zamówieniach wsparcie zapewnia dedykowany opiekun.

Dostawy i oferta „Owoce w biurze”

Firmy mogą wybrać konkretną godzinę dostawy oraz dostosowywać częstotliwość zamówień do bieżącego zapotrzebowania. W ofercie „Owoce w biurze” można samodzielnie komponować zestawy lub wybierać gotowe boxy dopasowane do wielkości zespołu i liczby porcji.

Do najczęściej zamawianych produktów należą kawa, mleko, cukier, owoce i przekąski. Frisco obserwuje też rosnące zainteresowanie produktami bio i zdrowymi przekąskami.

„Firmy coraz częściej patrzą na zaopatrzenie biura nie jak na serię pojedynczych zakupów, ale jak na proces, który można uporządkować i uprościć. Z naszej perspektywy oznacza to zmianę roli dostawcy. Nie wystarczy już zapewnić szerokiego wyboru produktów. Liczy się także przewidywalność, możliwość dostosowania usługi do sposobu działania konkretnej firmy i realne odciążenie jej pracowników w bieżącej organizacji zaopatrzenia” – mówi Manola Sosińska, Menedżer działu B2B we Frisco.