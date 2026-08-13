Kaufland i Glovo zwiększyły zasięg dostaw o 36 proc. w lipcu 2026 r. – liczba marketów objętych usługą wzrosła z 25 do 34. Dziewięć nowych lokalizacji w sześciu miastach rozszerzyło pokrycie do 10 miejscowości, a od 1 lipca klienci platformy mogą korzystać z pełnych benefitów Kaufland Card XTRA.

Podsumowanie

• Wzrost 36 proc. – z 25 do 34 marketów Kauflandu dostępnych na Glovo w lipcu 2026 r.

• 12,5 tys. produktów – katalog obejmuje żywność, elektronikę, zabawki i artykuły sezonowe.

• Integracja XTRA – Kaufland Card XTRA z punktami (1 pkt za 1 zł) i dedykowanymi cenami na Glovo.

• 2 212 zł – wartość największego zamówienia z oferty Kauflandu w analizowanym okresie.

Ekspansja krok po kroku

Współpraca Kauflandu i Glovo wystartowała w listopadzie 2025 r. od pilotażu w siedmiu krakowskich marketach. W styczniu 2026 r. dostawy uruchomiono z dziewięciu sklepów w Warszawie i czterech w Łodzi, a w kwietniu do sieci dołączyło pięć placówek we Wrocławiu.

Lipcowa ekspansja objęła sześć miast. 1 i 2 lipca ruszyły dostawy z dwóch supermarketów w Białymstoku. 7 lipca dołączyły Olsztyn i pierwszy sklep w Lublinie, a w kolejnych dniach dwie kolejne lubelskie placówki. 14 lipca usługa wystartowała w Piasecznie, 16 lipca w Gdańsku, a 30 lipca w Piekarach Śląskich.

Usługa obejmuje 10 miejscowości. Dostępność dla wskazanego adresu można sprawdzić w aplikacji Glovo. Kaufland i Glovo planują dalszy rozwój współpracy i uruchamianie kolejnych marketów.

Koszyki wykraczają poza spożywkę

Dane z okresu od listopada 2025 r. do lipca 2026 r. pokazują, że zamówienia z Kauflandu na Glovo wykraczają poza szybkie uzupełnianie zapasów. Największe zamówienie osiągnęło wartość 2 212,33 zł. Dwa kolejne pod względem wartości wyniosły odpowiednio 1 178,69 zł i 1 053,12 zł.

Najczęściej zamawianymi produktami pod względem liczby sztuk były kajzerki, banany, ogórki i pomidory malinowe. Pod względem łącznej wartości zakupów przodowały paczkowany filet z kurczaka, zgrzewki wody i napojów gazowanych oraz banany – jedyny produkt w czołówce obu zestawień.

W zamówieniach pojawiają się także artykuły non-food. Wśród produktów o najwyższych cenach jednostkowych znalazły się maszynka do strzyżenia Philips za 119,90 zł, zestaw klocków LEGO Technic za 275 zł oraz grill kulisty Countryside za 129 zł. Klienci korzystają z tego samego kanału przy zakupie pieczywa, warzyw i owoców, jak i elektroniki czy zabawek.

12,5 tys. produktów i ceny jak w markecie

Katalog produktów Kauflandu na platformie Glovo obejmuje około 12,5 tys. artykułów. Wybór widoczny dla konkretnego użytkownika zależy od asortymentu marketu realizującego zamówienie oraz bieżącej dostępności. Ceny odpowiadają cenom obowiązującym w danym sklepie stacjonarnym.

Od 1 lipca użytkownicy Glovo mogą podpiąć w aplikacji numer Kaufland Card XTRA. Zbierają punkty zgodnie z zasadami programu – jeden punkt za każdą złotówkę wydaną na objęte nim produkty – oraz korzystają z cen przeznaczonych dla posiadaczy karty. Promocje dostępne na Glovo są aktualizowane co tydzień, zgodnie z cyklami ofertowymi Kauflandu. Na platformie powstała specjalna sekcja prezentująca produkty w cenach dla uczestników programu.

Kaufland jest pierwszym partnerem w kategorii Groceries, który wdrożył na platformie pełną integrację programu lojalnościowego – obejmującą zarówno zbieranie punktów, jak i dostęp do dedykowanych cen.

Głosy partnerów

– Współczesny konsument szuka rozwiązań, które oszczędzają czas i ułatwiają codzienne życie, a zakupy z dostawą do domu w kilkadziesiąt minut idealnie wpisują się w te potrzeby – mówi Agnieszka Sucharska, Groceries Manager w Glovo Polska. – Widzimy, że q-commerce przestaje być wyłącznie kanałem szybkich dostaw produktów spożywczych, a staje się pełnoprawnym miejscem codziennych zakupów.

– Rozwój współpracy z Glovo ma dla nas dwa wymiary. Z jednej strony zwiększamy zasięg dostaw, z drugiej dbamy o to, aby kanał online pozostawał spójny z zakupami w markecie – pod względem cen produktów, promocji i korzyści lojalnościowych – mówi Marcin Cieślik z Departamentu Organizacji Sprzedaży w Kaufland Polska.